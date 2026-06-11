“La Fabbrica dei Baci” arriva a Porto Ceresio: una serata di teatro per famiglie al Parco al Lago

Una storia che parla di amore, emozioni e relazioni autentiche attraverso il linguaggio del teatro. a Raccontarla sarà Intrecciteatrali, la compagnia diretta da Andrea Gosetti, che questa sera, giovedì 11 giugno alle 20.30 porterà in scena “La Fabbrica dei Baci” nell’Area Spettacoli del Parco al Lago di Porto Ceresio, in via Roma 33.

L’appuntamento, a ingresso libero, è pensato per le famiglie e per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna della fantasia e del divertimento, con uno spettacolo capace di coinvolgere bambini e adulti.

Nel gelido paese di Semprefreddo

La vicenda si svolge a Semprefreddo, un luogo così freddo che persino i ghiaccioli devono essere scaldati prima di essere mangiati. Ma il problema più grande non è il clima: gli abitanti hanno dimenticato come si dimostra l’affetto.

In questo strano paese i baci non si danno spontaneamente, ma si acquistano al supermercato, confezionati in eleganti scatoline. Esistono baci per ogni occasione: della buonanotte, per la mamma, tenerotti e affettuosi. Un sistema che alimenta i profitti della misteriosa Fabbrica dei Baci, favorita anche da una bizzarra legge che impone di festeggiare qualcosa ogni giorno.

L’avventura di Pennino

Tutto cambia quando Pennino, alla vigilia della Festa della Mamma, si accorge di aver dimenticato di comprare il bacio da regalare alla sua mamma. Con i negozi ormai chiusi, decide di tentare l’impensabile: entrare nella Fabbrica dei Baci per prenderne uno.

Quella che sembra una semplice bravata si trasforma però in un’avventura ricca di colpi di scena. Dietro i cancelli della fabbrica si nascondono segreti inattesi, un misterioso proprietario e tante domande ancora senza risposta, tra cui quella che accompagna il protagonista lungo il suo viaggio: che fine ha fatto suo padre?

Uno spettacolo tra musica, mistero e coraggio

Attraverso musica, parole e momenti di grande coinvolgimento, lo spettacolo accompagna il pubblico in un percorso che parla di coraggio, emozioni e autenticità. Il messaggio è semplice ma profondo: i sentimenti più importanti non possono essere comprati, ma solo condivisi.

Una proposta teatrale che promette di far sorridere e sognare i più piccoli, offrendo allo stesso tempo spunti di riflessione agli adulti sul valore delle relazioni e dei gesti di affetto nella vita quotidiana.