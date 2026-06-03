La “Fabbrica della Lettura” alla Biblioteca Comunale di Varano Borghi

Un appuntamento dedicato a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 30 anni, il prossimo appuntamento è fissato per sabato 6 giugno 2026, alle ore 16:00, tra gli scaffali della biblioteca cittadina.

La Biblioteca Comunale di Varano Borghi organizza la “Fabbrica della Lettura”, un appuntamento dedicato a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 30 anni.

Gli incontri del gruppo si tengono solitamente a cadenza mensile e sono aperti a chiunque abbia voglia di passare un pomeriggio alternativo in compagnia.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 6 giugno 2026, alle ore 16:00, tra gli scaffali della biblioteca cittadina.

La “Fabbrica della lettura” si propone come un’ottima occasione per trovarsi, condividere passioni e discutere insieme di un libro. Il tutto con uno spirito leggero e spontaneo: l’obiettivo principale resta infatti quello di stare insieme, tanto che gli stessi organizzatori ammettono che spesso si finisce a parlare di tutt’altro, trasformando il momento della lettura in una piacevole opportunità di socializzazione e confronto.



Informazioni utili:

La partecipazione all’incontro è completamente libera e gratuita, e non è prevista alcuna iscrizione.

Per chi desiderasse maggiori informazioni o volesse mettersi in contatto con il gruppo, è possibile visitare il profilo Instagram ufficiale @fabbrica.della.lettura oppure contattare i seguenti recapiti telefonici:

* Biblioteca Comunale: 0332 961408

* WhatsApp: 378 3021576