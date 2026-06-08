La Festa di Fine anno scolastico e la nascita dell’Associazione Genitori di Castronno
Entusiasmo e collaborazione hanno animato mamme, papà e comunità di Castronno attorno a un progetto che mette al centro bambini e ragazzi. I ringraziamenti del presidente Antonacci
A conclusione della Festa di Fine Anno, desidero esprimere, a nome dell’Associazione Genitori, un sincero ringraziamento a tutte le persone e le realtà che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima iniziativa, che ha coinvolto bambini, famiglie e cittadini in un clima di partecipazione e condivisione.
Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco di Castronno e al Gruppo Smile, il cui supporto è stato fondamentale per l’organizzazione dell’evento. Grazie anche all’ASD Oratorio Castronno, al Gruppo Alpini di Castronno, alla Sen Judo e al Basket Pikkiatelli, che hanno arricchito la manifestazione con la loro presenza e le loro attività.
Un sentito grazie va inoltre a tutti i volontari che hanno dedicato tempo, energie e passione per la buona riuscita della festa. Ringraziamo infine il Comune di Castronno per il patrocinio concesso.
Questa festa ha rappresentato però anche qualcosa di più di un semplice evento: è stata l’occasione per celebrare la crescita di un progetto che, grazie all’impegno di tanti genitori, si è evoluto nella nascita dell’Associazione Genitori Castronno.
La nuova associazione avrà come obiettivo quello di creare legami all’interno della comunità, favorendo la collaborazione tra scuola, famiglie, associazioni e istituzioni. Vogliamo promuovere iniziative che mettano al centro i nostri ragazzi e contribuiscano a rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione alla vita del paese.
L’entusiasmo e la collaborazione dimostrati durante questa Festa di Fine Anno ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta e ci danno la motivazione per continuare a costruire, insieme, nuove opportunità per la comunità di Castronno.
Mauro Antonacci
Presidente dell’Associazione Genitori Castronno
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