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La Festa di Fine anno scolastico e la nascita dell’Associazione Genitori di Castronno

Entusiasmo e collaborazione hanno animato mamme, papà e comunità di Castronno attorno a un progetto che mette al centro bambini e ragazzi. I ringraziamenti del presidente Antonacci

festa fine anno scolastico castronno

A conclusione della Festa di Fine Anno, desidero esprimere, a nome dell’Associazione Genitori, un sincero ringraziamento a tutte le persone e le realtà che hanno contribuito alla riuscita di questa bellissima iniziativa, che ha coinvolto bambini, famiglie e cittadini in un clima di partecipazione e condivisione.

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Festa di Fine anno scolastico a Castronno 4 di 18
festa fine anno scolastico castronno
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Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco di Castronno e al Gruppo Smile, il cui supporto è stato fondamentale per l’organizzazione dell’evento. Grazie anche all’ASD Oratorio Castronno, al Gruppo Alpini di Castronno, alla Sen Judo e al Basket Pikkiatelli, che hanno arricchito la manifestazione con la loro presenza e le loro attività.

Un sentito grazie va inoltre a tutti i volontari che hanno dedicato tempo, energie e passione per la buona riuscita della festa. Ringraziamo infine il Comune di Castronno per il patrocinio concesso.

festa fine anno scolastico castronno

Questa festa ha rappresentato però anche qualcosa di più di un semplice evento: è stata l’occasione per celebrare la crescita di un progetto che, grazie all’impegno di tanti genitori, si è evoluto nella nascita dell’Associazione Genitori Castronno.

La nuova associazione avrà come obiettivo quello di creare legami all’interno della comunità, favorendo la collaborazione tra scuola, famiglie, associazioni e istituzioni. Vogliamo promuovere iniziative che mettano al centro i nostri ragazzi e contribuiscano a rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione alla vita del paese.

L’entusiasmo e la collaborazione dimostrati durante questa Festa di Fine Anno ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta e ci danno la motivazione per continuare a costruire, insieme, nuove opportunità per la comunità di Castronno.

Mauro Antonacci
Presidente dell’Associazione Genitori Castronno

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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