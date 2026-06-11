La Fiber Art di Elena Rizzardi a Besnate: le trame della memoria in mostra a Palazzo Visconteo

Il profondo legame tra la memoria personale e la storia industriale del Varesotto si trasforma in arte contemporanea. Sabato 20 giugno alle ore 11, gli spazi di Palazzo Visconteo a Besnate ospiteranno il vernissage di “Fiber Stories”, la mostra diffusa dell’artista Elena Rizzardi. Un percorso espositivo curato da Carla Tocchetti che unisce due luoghi storici del paese per offrire una riflessione visiva sul tessuto inteso come un vero e proprio archivio di storie, identità e trasformazioni sociali.

Un omaggio alle radici del distretto tessile

L’esposizione affonda le sue radici nella storia stessa del nostro territorio, da sempre uno dei distretti tessili più significativi del panorama manifatturiero italiano. Per Elena Rizzardi si tratta di un ritorno a casa: cresciuta tra i fili, i telai jacquard e i campionari della tessitura del nonno Roberto, l’artista traspone nelle sue opere una memoria intima che coincide con quella collettiva di intere generazioni di famiglie lombarde vissute all’ombra delle fabbriche tessili.

L’esposizione si svilupperà tra Palazzo Visconteo e la Chiesa di Santa Maria del Castello a Besnate fino al 28 giugno, con orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per i giorni di sabato 27 e domenica 28 giugno sono previste anche suggestive aperture serali alla Chiesa di Santa Maria del Castello, mentre per tutta la durata della mostra sarà attivo un “fuorisalone” speciale presso lo Showroom Torsellini Glass Emotion di Gavirate.

La materia di scarto che diventa arte ed etica

Da oltre vent’anni l’artista costruisce le sue narrazioni visive partendo da un archivio di materiali di recupero. Campionari, fibre, sfridi industriali, intrecci e pezzi di ecopelle che erano destinati a diventare rifiuti vengono salvati dalla logica del consumo usa e getta. Attraverso tagli, stratificazioni, gessature, interventi acrilici e complesse lavorazioni materiche, la materia rinasce sotto forma di quadri e installazioni sensoriali. Il recupero del tessuto non è solo una scelta estetica, ma assume un forte valore etico, dove lo scarto industriale si trasforma in uno strumento di rigenerazione e bellezza.

Dalla cura della memoria alla cura del pianeta

Accanto alla dimensione autobiografica e territoriale, il percorso espositivo affronta con grande intensità i temi più urgenti del nostro presente. Una sezione della mostra diffusa è infatti dedicata interamente alle fragilità ambientali della Terra, toccando argomenti come il cambiamento climatico, il riscaldamento dei mari, l’alterazione degli ecosistemi e il difficile rapporto tra l’uomo e la natura. La poetica della Fiber Art diventa così un invito a riflettere sulla responsabilità collettiva nei confronti dell’ambiente, suggerendo attraverso il gesto artistico una via di cura e di trasformazione.

L’attività artistica di Elena Rizzardi ha ormai superato i confini nazionali, affermandosi negli anni in Italia e all’estero con esposizioni in grandi capitali come Londra, Parigi, Zurigo, Praga, Atene, Lisbona, Barcellona e Venezia, oltre alla partecipazione a numerose Biennali internazionali. Con questo nuovo appuntamento a Besnate, l’artista riporta la sua esperienza internazionale nei luoghi dove tutto è iniziato.