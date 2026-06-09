La Filarmonica di Besozzo in concerto al Chiostro con “Armonie sotto le stelle”

Non il consueto concerto estivo, ma un viaggio musicale attraverso epoche, stili e linguaggi diversi, tra grandi classici, celebri colonne sonore. Sabato 27 giugno alle ore 21.00, nel suggestivo Chiostro del Comune di Besozzo, la Filarmonica di Besozzo presenterà “Armonie sotto le stelle”, appuntamento che si preannuncia tra i più importanti degli ultimi anni per la storica formazione musicale del paese.

Sotto la direzione del Maestro Francesco Iannelli, la filarmonica besozzese affronterà un programma particolarmente impegnativo e variegato.

Il concerto si aprirà con il celebre Nabucco di Giuseppe Verdi per poi proseguire con Rise of the Firebird di Steven Reineke, una delle composizioni originali per banda più spettacolari e apprezzate del repertorio contemporaneo. Non mancheranno pagine di grande raffinatezza come il Prelude, Siciliano & Rondo di Malcolm Arnold e la brillante ouverture Pique Dame di Franz von Suppé.

La seconda parte della serata accompagnerà il pubblico tra musical, cinema e musica leggera di qualità: dalle trascinanti atmosfere di 76 Trombones alle colonne sonore di Ben Hur e 1941, passando per l’irresistibile fantasia dedicata a Tom and Jerry e per il virtuosistico finale affidato al celeberrimo Tico-Tico. «Abbiamo voluto proporre un programma capace di coniugare qualità artistica e coinvolgimento del pubblico – spiegano dalla Filarmonica – valorizzando tutte le sezioni dell’organico e offrendo un repertorio che raramente si ascolta in un unico concerto. Tutte le bande del territorio sono da valorizzare».

A rendere ancora più speciale l’evento è arrivato nei giorni scorsi un inatteso e graditissimo riconoscimento istituzionale. Dopo aver inviato un invito ufficiale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Filarmonica ha infatti ricevuto una telefonata dal Quirinale con la quale sono stati espressi apprezzamento per l’iniziativa e i migliori auguri per la riuscita della manifestazione. Pur impossibilitato a partecipare a causa di impegni istituzionali già programmati, il Presidente ha voluto far pervenire un messaggio di vicinanza che è stato accolto con grande emozione dai musicisti.

Per la Filarmonica di Besozzo si tratta di un segnale che premia l’impegno quotidiano di musicisti che continuano a investire nella diffusione della cultura musicale e nella formazione delle nuove generazioni. L’ingresso al concerto è gratuito.