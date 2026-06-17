La Fondazione Ronzoni di Besozzo celebra 90 anni al servizio degli anziani con un convegno
Tra i relatori figurano esperti del mondo sociosanitario, accademico e del Terzo settore, tra cui Marco Petrillo, consigliere nazionale Uneba, e Roberto Pigni dell'Osservatorio Rsa della Liuc Business School
Novant’anni di attività al servizio degli anziani e del territorio: la Fondazione Giuseppe e Giuliana Ronzoni festeggerà questo importante traguardo sabato 27 giugno 2026 con un convegno celebrativo in programma nella Sala Mostre del Comune di Besozzo.
La mattinata si aprirà alle 9.30 con il saluto delle autorità e proseguirà con una serie di interventi dedicati ai temi dell’assistenza agli anziani, dell’evoluzione delle RSA, della sostenibilità dei servizi sociosanitari e delle prospettive future del settore. Tra i relatori figurano esperti del mondo sociosanitario, accademico e del Terzo settore, tra cui Marco Petrillo, consigliere nazionale Uneba, e Roberto Pigni dell’Osservatorio RSA della LIUC Business School.
Spazio anche alla storia della famiglia Ronzoni e al suo contributo scientifico e sociale, oltre ad approfondimenti sulla personalizzazione delle cure, sulla formazione degli operatori e sull’importanza della socializzazione per l’invecchiamento attivo.
Al termine del convegno è previsto un buffet conviviale (prenotazione entro il 24 giugno). Le celebrazioni proseguiranno poi presso la RSA con un momento di festa dedicato agli ospiti, alle famiglie e al personale, durante il quale saranno premiati i dipendenti con oltre vent’anni di servizio. Alle 15.30 si terrà la messa di ringraziamento nel salone della struttura. Per l’occasione saranno inoltre esposti i disegni realizzati dai bambini delle scuole elementari di Besozzo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
principe.rosso su Maltempo, nubifragio sul sud della provincia: grandine tra Gallarate, Cassano e Somma. Alberi caduti a Legnano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.