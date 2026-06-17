La Fondazione Ronzoni di Besozzo celebra 90 anni al servizio degli anziani con un convegno

Novant’anni di attività al servizio degli anziani e del territorio: la Fondazione Giuseppe e Giuliana Ronzoni festeggerà questo importante traguardo sabato 27 giugno 2026 con un convegno celebrativo in programma nella Sala Mostre del Comune di Besozzo.

La mattinata si aprirà alle 9.30 con il saluto delle autorità e proseguirà con una serie di interventi dedicati ai temi dell’assistenza agli anziani, dell’evoluzione delle RSA, della sostenibilità dei servizi sociosanitari e delle prospettive future del settore. Tra i relatori figurano esperti del mondo sociosanitario, accademico e del Terzo settore, tra cui Marco Petrillo, consigliere nazionale Uneba, e Roberto Pigni dell’Osservatorio RSA della LIUC Business School.

Spazio anche alla storia della famiglia Ronzoni e al suo contributo scientifico e sociale, oltre ad approfondimenti sulla personalizzazione delle cure, sulla formazione degli operatori e sull’importanza della socializzazione per l’invecchiamento attivo.

Al termine del convegno è previsto un buffet conviviale (prenotazione entro il 24 giugno). Le celebrazioni proseguiranno poi presso la RSA con un momento di festa dedicato agli ospiti, alle famiglie e al personale, durante il quale saranno premiati i dipendenti con oltre vent’anni di servizio. Alle 15.30 si terrà la messa di ringraziamento nel salone della struttura. Per l’occasione saranno inoltre esposti i disegni realizzati dai bambini delle scuole elementari di Besozzo.