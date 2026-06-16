La fotografia di Tiziano Magni al Castello di Masnago: apre “DETACH beyond the body”

I Musei Civici di Varese si aprono alla fotografia internazionale. Sabato 20 giugno, alle ore 18.00, le sale del primo piano del Castello di Masnago ospiteranno l’inaugurazione di “DETACH beyond the body“, la mostra personale del fotografo Tiziano Magni.

L’autore italiano, che da anni risiede nello Stato di New York, porta a Varese un progetto che si distacca dai canoni tradizionali per addentrarsi in un percorso intimo e introspettivo. Al centro dell’esposizione c’è un’indagine sulla femminilità letta oltre la pura dimensione fisica e percettiva, nel tentativo di superare i confini del corpo per toccare una sfera più spirituale.

Si tratta di un’evoluzione significativa per un autore che ha legato il proprio nome alle più importanti realtà della moda mondiale. Magni ha infatti firmato servizi editoriali per testate internazionali come Vogue, GQ, Allure, Elle, Interview e Marie Claire, curando le campagne pubblicitarie di marchi del calibro di Yves Saint Laurent, Chanel, Christian Dior, Calvin Klein, Missoni e Guerlain.

«Ogni fotografo comincia documentando la vita – spiega lo stesso Tiziano Magni –. Con il passare degli anni affina la propria tecnica; poi arriva il momento in cui sceglie di raccontare non più la realtà visibile, esterna, ma quella personale, che è proiezione del proprio stato interiore».

La mostra si inserisce nel piano culturale dei Musei Civici di Varese, orientato a creare un dialogo tra il patrimonio locale e i linguaggi della scena contemporanea internazionale, trasformando gli spazi espositivi in luoghi di confronto e approfondimento.

Info e contatti

Inaugurazione: Sabato 20 giugno 2026, ore 18.00

Sede: Castello di Masnago, via Cola di Rienzo (ingresso da via Monguelfo), Varese

Informazioni: www.museivarese.it

Visite guidate: museivarese@cooperativasullarte.it