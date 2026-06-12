La Futura balla il samba: Edinara Brancher nuova opposta
La giocatrice brasiliana, dallo scorso anno in Italia, arriva a Busto proveniente dalla Omag. Coach Marchiaro: "Veloce in attacco e fisica a muro"
Arriva dal Brasile il nuovo opposto della Futura Volley Giovani: il club bustocco ha ingaggiato Edinara Brancher, 30 anni, alta 1,84 proveniente dal massimo campionato italiano: lo scorso anno ha infatti giocato nella Omag di San Giovanni in Marignano con cui ha messo a terra 185 punti in 25 partite, con 23 muri e 7 ace all’attivo.
La giocatrice nata ad Anchieta Santa Catarina, prima di arrivare in Italia ha indossato le maglie di alcuni dei club più prestigiosi del Brasile con cui ha vinto diversi trofei compreso un campionato Paulista. E poi ha vestito anche a livello senior la casacca verdeoro della nazionale sudamericana, una delle formazioni più forti dell’intero panorama, vincendo un oro al Montreux Volley Masters.
«Ho avuto modo di incontrarla l’anno scorso – racconta il nuovo coach Michele Marchiaro-. Da avversario mi ha colpito in modo particolare la velocità del gioco d’attacco e la fisicità a muro mentre dal campo si intuiva una notevole dedizione positiva verso la squadra in ogni momento della partita. Non era scontato che un’atleta con le sue caratteristiche si adattasse così bene al volley italiano con i suoi tatticismi. Alla Futura porterà un contributo di esperienza fondamentale, complementare alle caratteristiche del nostro roster».
FUTURA VOLLEY 2026-27
P: Helena Sassolini (n)
S: Emma Cagnin (n)
C: Francesca Cosi (n)
O: Edinara Brancher (n), Gaia Moroni (c)
L: Serena Scognamillo (n), Giada Di Mario (n)
All. Marchiaro (n)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.