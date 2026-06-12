La Futura balla il samba: Edinara Brancher nuova opposta

Arriva dal Brasile il nuovo opposto della Futura Volley Giovani: il club bustocco ha ingaggiato Edinara Brancher, 30 anni, alta 1,84 proveniente dal massimo campionato italiano: lo scorso anno ha infatti giocato nella Omag di San Giovanni in Marignano con cui ha messo a terra 185 punti in 25 partite, con 23 muri e 7 ace all’attivo.

La giocatrice nata ad Anchieta Santa Catarina, prima di arrivare in Italia ha indossato le maglie di alcuni dei club più prestigiosi del Brasile con cui ha vinto diversi trofei compreso un campionato Paulista. E poi ha vestito anche a livello senior la casacca verdeoro della nazionale sudamericana, una delle formazioni più forti dell’intero panorama, vincendo un oro al Montreux Volley Masters.

«Ho avuto modo di incontrarla l’anno scorso – racconta il nuovo coach Michele Marchiaro-. Da avversario mi ha colpito in modo particolare la velocità del gioco d’attacco e la fisicità a muro mentre dal campo si intuiva una notevole dedizione positiva verso la squadra in ogni momento della partita. Non era scontato che un’atleta con le sue caratteristiche si adattasse così bene al volley italiano con i suoi tatticismi. Alla Futura porterà un contributo di esperienza fondamentale, complementare alle caratteristiche del nostro roster».

FUTURA VOLLEY 2026-27

P: Helena Sassolini (n)

S: Emma Cagnin (n)

C: Francesca Cosi (n)

O: Edinara Brancher (n), Gaia Moroni (c)

L: Serena Scognamillo (n), Giada Di Mario (n)

All. Marchiaro (n)