La Giunta di Luino accelera su asilo nido, manutenzioni e decoro urbano: variazione urgente di bilancio

La nuova Giunta comunale di Luino, nominata dal sindaco il 9 giugno, ha approvato una variazione urgente di bilancio per finanziare una serie di interventi considerati prioritari per la città. Tra questi figurano il completamento del nuovo asilo nido, lavori di manutenzione straordinaria su edifici e spazi pubblici, interventi nei parchi cittadini e risorse aggiuntive per le attività turistiche estive.

La decisione è maturata nel corso delle riunioni di Giunta del 15 e del 19 giugno. Nel primo incontro l’attenzione si è concentrata anche sui temi della sicurezza nelle serate estive, un argomento già affrontato dal sindaco e discusso nel Comitato per la sicurezza pubblica riunito a Varese il 18 giugno alla presenza del prefetto.

Priorità al nuovo asilo nido

Dall’analisi della situazione contabile è emersa la necessità di integrare le risorse previste per il nuovo asilo nido, che non comprendevano ancora l’acquisto degli arredi e delle attrezzature per la cucina.

Per questo motivo la Giunta ha stanziato ulteriori 160mila euro destinati a completare la struttura e consentirne l’apertura con tutte le dotazioni necessarie.

Manutenzioni e decoro della città

Gli uffici comunali hanno inoltre segnalato una carenza di fondi per la manutenzione di edifici pubblici, scuole e patrimonio comunale, oltre che per gli interventi di sfalcio dell’erba lungo le strade e nelle aree verdi cittadine.

La variazione di bilancio prevede quindi: circa 200mila euro per manutenzioni straordinarie di edifici, scuole, spazi pubblici e fognature; 80mila euro per un primo intervento di manutenzione straordinaria al Parco a Lago; 25mila euro per la manutenzione dei parchi gioco esistenti; 50mila euro per nuovi parchi gioco nelle frazioni di Motte e Colmegna e per la sistemazione del campo da calcio del rione Fanfani; 30mila euro per il taglio dell’erba lungo i cigli stradali, anche in collaborazione con la squadra forestale della Comunità Montana.

Risorse per turismo e centri estivi

Tra gli interventi approvati figura anche uno stanziamento aggiuntivo di 15mila euro per sostenere le iniziative rivolte ai turisti durante l’estate, con particolare attenzione al cinema all’aperto.

La Giunta ha inoltre preso atto dell’aumento di quasi 3mila euro del contributo statale destinato ai centri estivi, portando il fondo disponibile a circa 17mila euro. A queste risorse si aggiungerà un ulteriore contributo comunale per sostenere le attività organizzate dalla Parrocchia e dalle associazioni sportive del territorio.

Nuovi interventi in arrivo

L’amministrazione comunale ha annunciato che questo rappresenta soltanto un primo pacchetto di misure urgenti. Nelle prossime settimane sarà infatti predisposto un provvedimento più ampio che comprenderà anche un nuovo piano per la sistemazione delle strade comunali e ulteriori interventi dedicati al decoro e alla manutenzione della città, da sottoporre al Consiglio comunale previsto nel mese di luglio.