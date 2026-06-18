La grande musica lirica inaugura Musicuvia: concerto a San Pietro di Gemonio per la festa del patrono

Prende il via con un appuntamento dedicato alla grande tradizione operistica la nuova edizione di Musicuvia, la rassegna musicale che anima l’estate della Valcuvia. L’appuntamento è in programma giovedì 25 giugno alle 20.45 nella suggestiva Chiesa di San Pietro di Gemonio, in occasione della festa patronale.

La serata, intitolata “Lirica a San Pietro”, accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che attraversa epoche e stili, dal Settecento al Romanticismo, grazie a un cast di interpreti di grande esperienza e talento.

Protagonista della serata sarà Davide Rocca, baritono del coro del Teatro alla Scala di Milano, artista con una lunga carriera internazionale che lo ha portato a esibirsi in importanti teatri italiani ed europei, dalla Fenice di Venezia al Teatro Regio di Torino, fino ai palcoscenici di Losanna e Varsavia. Formatosi con il soprano Gianna Ravazzi e perfezionatosi con maestri di fama internazionale come Katia Ricciarelli ed Emma Kirkby, Rocca è oggi anche docente e punto di riferimento per giovani cantanti lirici.

Accanto a lui si esibiranno i soprani Victoria Balashova e Patrizia Visentini, accompagnate al pianoforte da Svetlana Huseynova.

Victoria Balashova, originaria di Cherson in Ucraina, ha intrapreso fin da giovanissima un intenso percorso artistico che l’ha portata a ottenere importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali. Trasferitasi in Italia nel 2022, continua il suo perfezionamento musicale sotto la guida di Davide Rocca.

Patrizia Visentini arriva invece da un percorso artistico che unisce musica moderna e lirica. Dopo anni di attività come cantante solista e speaker radiofonica, ha conseguito il diploma in canto lirico al Conservatorio “Ottorino Respighi” con il massimo dei voti e oggi affianca l’attività concertistica all’insegnamento della musica.

Al pianoforte, Svetlana Huseynova, musicista originaria di Baku, in Azerbaijan, diplomata con il massimo dei voti e attiva in Italia da oltre vent’anni come maestro collaboratore in concorsi, masterclass e produzioni liriche. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Katia Ricciarelli, Mariella Devia, Fiorenza Cedolins, Enzo Dara e Alessandro Corbelli.

L’appuntamento rappresenta l’occasione per inaugurare la nuova stagione di Musicuvia in uno dei luoghi più affascinanti del territorio, unendo la celebrazione della festa di San Pietro alla bellezza della musica lirica interpretata da artisti di livello internazionale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.