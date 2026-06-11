La grandinata su Saronno colpisce anche il Campo di Oz: slitta la consegna delle prime cassette di verdure a km zero

La violenta grandinata che nel pomeriggio di ieri si è abbattuta su Saronno ha causato danni anche al Campo di Oz, il progetto di agricoltura sociale promosso dalla cooperativa sociale Ozanam insieme ad altre realtà del territorio. Gli ortaggi coltivati in pieno campo sono stati colpiti dal maltempo proprio mentre tutto era pronto per avviare la distribuzione delle prime cassette di verdure a chilometro zero.

A comunicarlo sono stati gli stessi promotori del progetto attraverso un messaggio diffuso sui propri canali.

«La grandine di oggi ha colpito duramente le coltivazioni in pieno campo e ha danneggiato gli ortaggi che stavano crescendo. Per questo motivo rimandiamo di una settimana la possibilità di ordinare le cassette. Ci auguriamo che il bel tempo previsto nei prossimi giorni aiuti il campo a riprendersi e ci permetta di tornare presto a condividere con voi i frutti di questo lavoro» hanno scritto i responsabili del Campo di Oz.

Un progetto che unisce agricoltura e inclusione

Il rinvio rappresenta una piccola battuta d’arresto per un’iniziativa nata con un forte valore sociale oltre che agricolo. Il Campo di Oz è infatti un progetto di agricoltura sociale sviluppato nell’area della Cascina Colombara, a Saronno, con l’obiettivo di creare opportunità lavorative per persone in condizioni di fragilità e, allo stesso tempo, offrire ai cittadini prodotti naturali e a chilometro zero.

L’iniziativa è promossa da una rete di realtà locali composta dalla cooperativa sociale Ozanam, dalla cooperativa Il Granello, dalla cooperativa Il Sandalo e dall’associazione Semplice Terra, con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Trent’anni di impegno sociale

Ozanam è una cooperativa sociale senza scopo di lucro con sede a Saronno e attiva da circa trent’anni nelle province di Milano, Como, Varese e Monza Brianza. Nata dall’impegno di un gruppo di volontari legati alla San Vincenzo, la cooperativa opera per creare occasioni di lavoro e percorsi di inclusione per persone con difficoltà o ridotte capacità lavorative.

Il progetto agricolo rappresenta una delle più recenti iniziative in questa direzione, puntando a trasformare il lavoro nei campi in uno strumento di integrazione, autonomia e costruzione di relazioni.

In attesa del sole e delle prime cassette

Dopo i danni provocati dal maltempo, l’auspicio dei promotori è che le condizioni meteorologiche favorevoli previste nei prossimi giorni consentano alle coltivazioni di riprendersi rapidamente. Se la situazione lo permetterà, gli ordini delle cassette di verdure a chilometro zero potranno partire già dalla prossima settimana.