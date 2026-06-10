La Guardia medica di Lomazzo trasloca e si trasferisce nella Casa di Comunità
Da giovedì 11 giugno il servizio di Continuità Assistenziale sarà operativo in via Rampanone senza modifiche alle modalità di accesso per i cittadini. Restano invariati il numero unico 116117 e gli orari di attività nei giorni feriali e festivi
Cambierà sede da domani, giovedì 11 giugno, il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) che serve il territorio di Lomazzo e dei comuni limitrofi.
Il servizio lascerà infatti gli attuali ambulatori di Manera di Lomazzo, in via Verdi 13, per trasferirsi nella Casa di Comunità di Lomazzo, in via Rampanone 1.
Il trasferimento riguarda esclusivamente la sede operativa: restano infatti invariate le modalità di accesso al servizio e i riferimenti per i cittadini.
Per richiedere l’intervento della Continuità Assistenziale si dovrà continuare a contattare il numero unico 116117, attivo per le prestazioni sanitarie non urgenti negli orari in cui il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta non sono disponibili.
Il servizio è attivo: dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8 del mattino successivo; per l’intera giornata nei sabati, nei giorni festivi e nei prefestivi infrasettimanali.
Tra i prefestivi infrasettimanali indicati rientrano il 1° giugno, il 14 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicembre e il 31 dicembre.
Con il trasferimento nella Casa di Comunità, la Continuità Assistenziale entrerà a far parte di uno dei principali punti di riferimento della sanità territoriale locale, struttura che ospita diversi servizi dedicati ai cittadini e che rientra nel percorso di potenziamento dell’assistenza di prossimità promosso a livello regionale e nazionale.
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