La lettera: “La stazione di Saronno fa paura”. La sindaca risponde: “La questione è complessa”

Nei giorni scorsi una lettera pubblicata anche sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…”, indirizzata alla sindaca Ilaria Pagani, sollevava ancora una volta il problema delle sicurezza nella stazione di Saronno. Una denuncia pubblica a cui la sindaca ha risposto oggi spiegando la complessità del problema e come il Comune sta affrontando uno dei temi sensibili della città.

Ecco il testo della lettera firmata da Nadia Maria Montrasio:

Sindaca,

scrivo questa lettera con profondo sdegno e con una crescente esasperazione per quanto accaduto al mio compagno presso la stazione ferroviaria di Saronno, teatro ormai abituale di episodi che definire spiacevoli sarebbe persino riduttivo.

In data odierna, 25 maggio 2026, alle ore 15:05 circa, il mio compagno si stava recando al binario 3 per prendere un treno diretto a Milano. Mentre percorreva la scala mobile del sottopassaggio — completamente solo in quel momento — la stessa si è improvvisamente arrestata dopo pochi gradini di salita. Insospettito dall’accaduto, ha fatto un paio di passi in avanti e si è voltato per capire cosa fosse successo. Alle sue spalle, a una distanza irrisoria di pochi centimetri, si trovava un individuo nordafricano, presumibilmente marocchino o tunisino, che immediatamente ha assunto un atteggiamento intimidatorio e aggressivo, rivolgendogli frasi provocatorie e minacciose del tipo: “Cosa c’è zio? Cosa vuoi fare?”.

Il mio compagno, comprendendo immediatamente la potenziale pericolosità della situazione e intuendo verosimilmente un tentativo di aggressione o di borseggio organizzato, ha reagito verbalmente in modo acceso, attirando l’attenzione e costringendo quell’individuo a desistere. Lo stesso, vistosi scoperto e intimorito dalla reazione immediata, feroce e apertamente minacciosa ricevuta dal mio compagno — che non ha avuto alcuna esitazione nel fronteggiarlo verbalmente con estrema durezza e determinazione — si è allontanato precipitosamente correndo verso il piano inferiore, dove altri due soggetti lo stavano attendendo.

Ora, al di là del singolo episodio — che già di per sé è gravissimo — ciò che lascia sinceramente interdetti è l’assoluta assenza di prevenzione concreta in uno dei punti più delicati e trafficati della città.

Da anni si sente parlare di sicurezza, controllo del territorio, prevenzione e tutela dei cittadini. Eppure la realtà quotidiana racconta tutt’altro. La stazione ferroviaria di Saronno continua a essere percepita come un luogo vulnerabile, degradato e sempre meno sicuro, specialmente nei sottopassaggi e nelle aree di accesso ai binari.

La domanda è semplice: com’è possibile che in un nodo ferroviario così frequentato non vi siano controlli costanti, presidi visibili e sistemi di videosorveglianza realmente efficaci e moderni? Com’è possibile che proprio le scale mobili e i sottopassaggi — punti evidentemente ideali per imboscate, intimidazioni e furti — siano lasciati in condizioni tali da permettere episodi del genere?

È difficile continuare ad ascoltare dichiarazioni rassicuranti sulla sicurezza cittadina quando i fatti dimostrano esattamente il contrario. E soprattutto è difficile accettare che i cittadini debbano sentirsi costantemente costretti a guardarsi le spalle semplicemente per prendere un treno.

Il mio compagno provvederà nelle prossime ore a formalizzare un esposto presso le forze dell’ordine, purtroppo con la consapevolezza — ormai diffusa tra molti cittadini — che troppo spesso questi episodi finiscono archiviati nell’indifferenza generale.

Forse sarebbe il momento di smettere di parlare genericamente di “prevenzione” e iniziare finalmente a dimostrare con fatti concreti che la sicurezza dei cittadini rappresenta davvero una priorità per questa amministrazione.