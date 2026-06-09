La libertà radicale e il mistero di “Gianfry”: a Varese l’anteprima del documentario “La Valle scalza”

Una scelta di vita ai confini della civiltà, un cammino di purificazione radicale e un archivio video rimasto segreto per anni che riemerge per farsi cinema. Arriva in anteprima sugli schermi varesini il film-documentario “La Valle scalza” (The Barefoot Valley), diretto a quattro mani dal regista e documentarista varesino Carlo Prevosti e dal regista e percussionista jazz Alberto Maroni Biroldi.

La pellicola, prodotta da Effendem Film in collaborazione con Insolito Cinema e distribuita a livello nazionale da Lab 80 film, approda sul territorio dopo il felice esordio al Trento Film Festival e l’accoglienza calorosa nelle prime sale d’essai lombarde e piemontesi.

La trama: la vita a piedi nudi di Gianfranco Bonaldo

Sullo sfondo delle vette aspre e maestose della Val Grande – considerata l’area wilderness più estesa e incontaminata d’Italia –, il documentario ripercorre passo dopo passo l’esistenza fuori dagli schemi di Gianfranco Bonaldo, conosciuto da escursionisti e valligiani semplicemente come “Gianfry”.

Alla fine degli anni Novanta, dopo un passato segnato da profonde ferite e burrascose difficoltà personali, Gianfry prende una decisione irrevocabile: abbandonare definitivamente i comfort, i codici e le regole della società contemporanea per rifugiarsi nel cuore della montagna piemontese.

Per quasi vent’anni, l’uomo ha abitato i boschi in una solitudine totale e assoluta, spogliandosi progressivamente di ogni bene materiale. Con una scelta di ascesi quasi primitiva, Gianfry ha scelto di muoversi completamente nudo e a piedi nudi tra i sentieri più impervi, trasformando la fatica fisica in una complessa ricerca di purezza interiore e di riscatto spirituale.

Un ritrovamento eccezionale: i video intimi di Gianfry

Il vero fulcro narrativo e visivo dell’opera si snoda attorno a un ritrovamento straordinario, emerso solo dopo la sua scomparsa: una serie di cassette e riprese effettuate dallo stesso Gianfranco attraverso l’utilizzo di una piccola telecamera amatoriale. Gianfry amava a tal punto la solitudine dei suoi luoghi da aver avvertito il bisogno profondo di filmarli, offrendo una prospettiva totalmente inedita, ravvicinata e intima sulla sua quotidianità selvaggia.

Le sue immagini intime, cariche di una bellezza ancestrale, restituiscono lo sguardo diretto del protagonista sullo scorrere delle stagioni, sulla neve, sugli animali e sul silenzio. Attraverso questo prezioso archivio privato, intervallato dai ricordi e dalle testimonianze di coloro che hanno incrociato, anche solo per un istante, il suo cammino solitario, il documentario scava a fondo nel mistero di una scelta esistenziale estrema. Un viaggio interrottosi tragicamente e bruscamente nel 2015 per un avvelenamento da stricnina, avvenuto in circostanze beffarde e mai del tutto chiarite.

Un’opera patrocinata dal Parco Nazionale

Realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte (Piemonte Doc Film Fund), il contributo del Ministero della Cultura e il patrocinio ufficiale del Parco Nazionale della Val Grande, “La Valle scalza” (70 minuti) si configura come il diario visivo di una rinascita possibile, ponendo allo spettatore interrogativi universali su fin dove possa spingersi l’essere umano nella riconquista della propria libertà. L’anteprima varesina vedrà la partecipazione in sala dei registi per un momento di dibattito e confronto con il pubblico al termine della proiezione.