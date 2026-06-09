La LIUC premia il merito: borse di studio per 65mila euro grazie alla Camera di Commercio di Varese

Ventisei studentesse e studenti hanno ricevuto oggi, 9 giugno, le borse di studio assegnate dalla LIUC – Università Cattaneo in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese. La cerimonia si è svolta nell’ateneo castellanzese alla presenza del presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello, del rettore della LIUC Anna Gervasoni e del presidente dell’università Roberto Grassi.

L’iniziativa mette a disposizione complessivamente 65mila euro di contributi, finanziati attraverso fondi della Camera di Commercio e della stessa LIUC, con l’obiettivo di sostenere il percorso accademico degli studenti meritevoli e favorire l’accesso alla formazione universitaria.

“Un segnale di fiducia verso i giovani e il loro futuro”

Le testimonianze dei premiati hanno raccontato il valore concreto di questo sostegno. A rappresentare gli studenti è stata Giulia Grasso, che ha evidenziato il significato del riconoscimento ricevuto. «Quando arriva una borsa di studio come questa ci si rende conto che il tempo, l’impegno e le energie investite hanno contribuito a costruire qualcosa di importante. È un aiuto concreto che permette di affrontare con maggiore serenità il percorso universitario e di concentrarsi sulla propria formazione». La studentessa, che raggiunge ogni giorno la LIUC dal Piemonte percorrendo circa 80 chilometri, ha sottolineato come il contributo rappresenti anche «un segnale di fiducia verso i giovani e il loro futuro».

Un altro studente ha posto l’accento sul valore umano dell’iniziativa: «Per me questo sostegno significa sapere che qualcuno crede in te, nel tuo impegno e nel tuo potenziale. È un incoraggiamento silenzioso che accompagna il tuo percorso».

Un altro studente del corso di ingegneria ha invece evidenziato l’importanza delle opportunità offerte dall’ateneo nel rapporto con il tessuto economico locale: «Ho avuto modo di sviluppare diversi progetti in collaborazione con aziende del territorio, che mi hanno permesso di entrare in contatto con il mondo del lavoro e comprenderne dinamiche ed esigenze».

Riconoscere il valore dei giovani

«Riconoscere il valore dei giovani con il sostegno di una borsa di studio significa investire nel futuro, dare loro fiducia e spronarli a fare sempre meglio. Crediamo nel merito e siamo orgogliosi che la Camera di Commercio di Varese continui a puntare sulla formazione dei nostri studenti, del territorio e fuori sede», ha dichiarato il presidente della LIUC Roberto Grassi.

Il rapporto tra l’ateneo e l’ente camerale rappresenta una collaborazione consolidata nel tempo. Dal 2005, infatti, la Camera di Commercio di Varese ha destinato oltre un milione di euro a borse di studio rivolte agli studenti della LIUC. Per l’anno accademico in corso il contributo camerale ammonta a 37.500 euro, di cui 10mila euro destinati a sostenere gli stage aziendali.

Nel corso della cerimonia, il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello ha sottolineato il ruolo strategico dell’università per la crescita del territorio. «La presenza di un’università contribuisce allo sviluppo sociale, economico e culturale di un territorio. Tanto più se l’ateneo è efficiente, perché stimola lo sviluppo di nuove idee e opportunità, contribuendo anche a rendere il territorio attrattivo soprattutto verso le nuove generazioni», ha affermato.

Vitiello ha inoltre evidenziato come la valorizzazione del capitale umano rappresenti una priorità per il sistema economico varesino: «Per far crescere e sviluppare armonicamente il sistema economico varesino occorre valorizzare competenze, merito, ricerca e concorrenza: avere cura del capitale umano. Ecco perché diventa sempre più urgente per il mondo delle nostre imprese poter contare su un sistema di saperi diffuso e di alto livello».

I premiati

I premiati di questa edizione sono: Giorgia Bassetti, Giulia Grasso, Marco Mazza, Michele Rossini, Matteo Alessandro, Martina Antico, Filippo Giuseppe Ballarè, Arianna Cattaneo, Giorgia Di Bari, Niccolò Ghislanzoni, Andrea Manfreda, Letizia Mereghetti, Marta Pizzi, Federico Tamborini, Beatrice Altavilla, Erika Bianchi, Carlotta Borin, Camilla Borroni, Camilla Cardelli, Salvatore Di Manna, Alessandra Maria Inglesi, Katly Ivaldi, Federico Keci, Claudio Pullara, Chiara Villabruna e Alice Zaccaria.