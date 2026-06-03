La Lunga Notte delle Chiese fa tappa a Cittiglio: visite guidate all’antica chiesa di San Biagio

Venerdì 5 giugno torna la manifestazione nazionale che apre al pubblico chiese, santuari e luoghi di spiritualità con eventi culturali e artistici. In provincia di Varese l’unico appuntamento sarà a Cittiglio, con due visite guidate notturne alla scoperta della storia millenaria della chiesa di San Biagio e delle importanti scoperte archeologiche emerse negli ultimi anni

Torna venerdì 5 giugno 2026 “La Lunga Notte delle Chiese”, l’iniziativa che da undici anni invita cittadini e visitatori a riscoprire il patrimonio spirituale, artistico e culturale custodito nelle chiese italiane attraverso eventi, visite guidate, concerti, mostre, spettacoli e momenti di riflessione.

Nata nel 2016 nella diocesi di Belluno-Feltre, ispirandosi all’esperienza austriaca della Lange Nacht der Kirchen, la manifestazione è cresciuta rapidamente fino a diventare un appuntamento di rilievo nazionale. Quest’anno saranno oltre duecento gli eventi organizzati lungo tutta la Penisola, accomunati dalla volontà di trasformare le chiese in luoghi aperti, accoglienti e vivi, capaci di raccontare la propria storia e il proprio significato alle comunità.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Francesco, va’ e ripara la mia casa”, un richiamo alla celebre esortazione che, secondo la tradizione, il Crocifisso di San Damiano rivolse a San Francesco d’Assisi. Un invito che, a ottocento anni dalla morte del Santo, assume oggi un significato più ampio: prendersi cura delle relazioni, delle comunità, dei luoghi e dell’ambiente che ci circonda.

In provincia di Varese l’unica realtà aderente alla manifestazione sarà l’antica Chiesa di San Biagio di Cittiglio, dove il Gruppo Amici di San Biagio organizzerà due visite guidate in notturna con partenza alle ore 21 e alle ore 22.50.

L’iniziativa offrirà l’opportunità di conoscere la lunga storia del monumento e di scoprire i risultati dei lavori di recupero e delle campagne archeologiche condotte negli ultimi decenni. Tra il 2006 e il 2009 gli scavi all’interno dell’edificio hanno portato alla luce le strutture murarie di edifici più antichi, consentendo agli studiosi di ricostruire le trasformazioni della chiesa nel corso dei secoli. Successivamente, tra il 2016 e il 2022, le ricerche si sono concentrate sul sagrato, un tempo utilizzato come cimitero medievale, restituendo numerose sepolture che hanno permesso approfonditi studi sulla popolazione che abitò l’area fino alla metà del Seicento.

Durante le visite saranno illustrati i reperti emersi dagli scavi e il loro collegamento con i documenti storici conservati negli archivi, offrendo ai partecipanti un viaggio affascinante tra archeologia, storia locale e spiritualità.

La chiesa sorge su una piccola altura che domina il borgo di Cittiglio e la Valcuvia, con una vista che nelle giornate più limpide si estende fino al Lago Maggiore e alle Alpi. Per agevolare l’afflusso dei visitatori, gli organizzatori consigliano di utilizzare i parcheggi della stazione ferroviaria di via Filzi o dell’ospedale. Per la visita delle ore 21 sarà inoltre disponibile un servizio navetta che collegherà l’area parcheggio con la piazza di San Biagio.

Tutti gli appuntamenti della manifestazione sono a ingresso libero. Informazioni complete sul programma nazionale sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.