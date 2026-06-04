La maturità entra nel vivo e l’impresa titanica di Lorenzo



Tra le notizie del 4 giugno vi segnaliamo l’avvicinarsi di questo momento cruciale della vita dei giovani con la nomina dei professori esterni nelle commissioni d’esame, la storia di un dipendente comunale col doppio lavoro, di un runner che ha fatto il giro del lago Maggiore e ad un certo punto ha avuto le allucinazioni, di ladri e di come evitare di aiutarli e molto altro.