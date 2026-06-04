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La maturità entra nel vivo e l’impresa titanica di Lorenzo

I fatti principali e quelli più curiosi da ascoltare in 10 minuti

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Tra le notizie del 4 giugno vi segnaliamo l’avvicinarsi di questo momento cruciale della vita dei giovani con la nomina dei professori esterni nelle commissioni d’esame, la storia di un dipendente comunale col doppio lavoro, di un runner che ha fatto il giro del lago Maggiore e ad un certo punto ha avuto le allucinazioni, di ladri e di come evitare di aiutarli e molto altro.

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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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