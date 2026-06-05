“La migliore prevenzione è fare domande”: come accompagnare bambini e preadolescenti nel mondo digitale

Il vero rischio non è lo smartphone in sé, ma lasciare che bambini e preadolescenti affrontino da soli un mondo digitale sempre più presente nelle loro vite. È questo uno dei messaggi emersi con maggiore forza dall’incontro dedicato al rapporto tra giovani e tecnologia che si è svolto giovedì 4 giugno a Materia Spazio Libero di Castronno, primo appuntamento della rassegna “Dietro lo schermo”, organizzata da Buytec.

A delineare il quadro è stata la psicologa Miryam Pinotti del Centro Meraki, che ha invitato genitori ed educatori a comprendere innanzitutto come funziona la mente dei ragazzi nelle diverse fasi della crescita. «I processi mentali e psicologici sono lenti», ha spiegato, sottolineando come soprattutto i bambini abbiano bisogno di «un accompagnamento lento, più analogico che digitale».

Mantenere vive le relazioni per non “perdere” i figli nel digitale

Uno dei temi centrali della serata è stato quello dello sviluppo cognitivo e della fragilità dei preadolescenti. Pinotti ha ricordato che durante gli anni delle scuole medie il cervello attraversa una fase di trasformazione straordinaria: «In preadolescenza i cambiamenti che avvengono a livello fisico, ma soprattutto cerebrale, sono pari solo a quello che succede nel primo anno di vita». Un’età caratterizzata da una forte emotività e da una capacità ancora limitata di valutare le conseguenze delle proprie azioni: «Il cervello emotivo funziona già bene, ma il cervello cognitivo va alla rincorsa».

Da qui deriva il ruolo fondamentale degli adulti. Per la psicologa non basta stabilire regole o controllare i dispositivi: serve soprattutto mantenere viva la relazione. «La più potente arma di prevenzione che abbiamo è sempre la relazione», ha affermato. E ancora: «Domandare sempre, sempre chiedere, sempre tenere aperto il dialogo».

Secondo Pinotti, uno degli errori più frequenti è proprio il disinteresse verso la vita digitale dei figli. «Mio figlio sta sempre col telefono. E cosa fa? Boh», è una situazione che la professionista racconta di incontrare spesso. Per questo invita genitori e insegnanti a interessarsi davvero ai contenuti che ragazzi e ragazze seguono online: «Ma cosa guardi su YouTube? Cos’è che ti interessa?», suggerisce di chiedere, senza atteggiamento inquisitorio ma con autentica curiosità.

Schermi già in uso alle elementari, e alle medie la stragrande maggioranza dei ragazzi ha già un dispositivo proprio

Durante la serata è emerso anche il tema della precocità nell’uso degli schermi. Mara Lugnini, referente marketing di Buytec, ha illustrato alcuni dati che mostrano come tablet e smartphone siano già utilizzati dal 75% dei bambini tra i sei e i nove anni e che oltre il 30% ne faccia un uso quotidiano. Tra i preadolescenti la diffusione sale fino al 94%, con una presenza sempre più marcata di social network, videogiochi online e contenuti digitali utilizzati in device prevalentemente di loro proprietà.

«I figli non sono più utenti passivi della tecnologia come lo siamo stati noi», ha osservato Lugnini. Crescono infatti in un ambiente dove la tecnologia è parte integrante della socializzazione e della costruzione dell’identità personale. Tuttavia la stessa ricerca citata durante l’incontro evidenzia che oltre la metà dei ragazzi vive questa connessione continua come fonte di stress e pressione sociale.

Un altro tema affrontato è stato quello delle regole. Per Pinotti non devono essere numerose né imposte dall’alto, ma «poche, chiare, logiche e condivise». La psicologa ha invitato i genitori a coinvolgere i figli nella loro definizione e a dare il buon esempio: «Non può essere no il telefono a tavola e poi io genitore tengo il telefono a tavola».

I Patti digitali: creare comunità tra genitori per far crescere i propri figli in una comunità migliore

Tra le questioni più dibattute dal pubblico è emersa quella dei Patti digitali di comunità, accordi volontari tra famiglie, scuole e associazioni per condividere regole comuni sull’uso della tecnologia. Pinotti ha raccontato l’esperienza che sta contribuendo ad avviare nel proprio territorio, definendola «uno strumento tanto potente». L’obiettivo è creare una rete educativa capace di sostenere le famiglie e ridurre la pressione del confronto tra coetanei.

Non sono mancati infine gli interrogativi sui rischi di un uso eccessivo degli schermi. Pur riconoscendo possibili effetti su attenzione, concentrazione e capacità di elaborazione profonda, la psicologa ha invitato a evitare allarmismi. «I nostri figli nel novanta per cento dei casi andranno bene», ha concluso, ricordando che ciò che fa davvero la differenza non è la presenza della tecnologia, ma la qualità delle relazioni che accompagnano la crescita.

Il controllo parentale aiuta, ma non sostituisce il dialogo

Se da una parte il rapporto educativo resta centrale, dall’altra la tecnologia mette a disposizione strumenti che possono aiutare le famiglie a gestire smartphone, tablet, computer e console. A spiegarlo è stato l’esperto informatico Massimiliano Minazzi, che ha illustrato le principali funzioni di controllo parentale disponibili sui dispositivi più diffusi legati in particolare al sistema Google o Apple.

«Con questi applicativi possiamo impostare limiti di utilizzo giornalieri, bloccare l’installazione di nuove app, filtrare contenuti inappropriati, controllare la posizione del dispositivo e gestire il tempo dedicato ai singoli social o videogiochi», ha spiegato Minazzi, soffermandosi sugli strumenti Google Family Link e Apple In Famiglia.

L’esperto ha però messo in guardia dal pensare che la tecnologia possa risolvere tutto: «Li stiamo controllando per dargli sicurezza, non li stiamo spiando». Un concetto ribadito più volte durante l’incontro, insieme all’invito a conoscere meglio gli ambienti digitali frequentati dai ragazzi, compresi i videogiochi online, dove spesso la socialità è parte integrante dell’esperienza, contrariamente a quello che possono pensare i genitori.

Il messaggio conclusivo è stato chiaro: «Nessun filtro, nessun applicativo è importante quanto il dialogo tra noi genitori e loro».