La minoranza di Malnate: “Scrivete ai consiglieri, alla città servono meno consumo di suolo e meno cementificazione”

«Non consegniamo la città a auto, nuovo cemento e asfalto». È con questo spirito che la coalizione delle forze di minoranza di Malnate, composta dalle liste civiche Malnate Sostenibile, Lista Irene Bellifemine e Malnate Viva, lancia la nuova fase della battaglia per un PGT di Malnate «con meno consumo di suolo, meno cementificazione e più attenzione alla sostenibilità, cose che l’Amministrazione Cannito ha completamente dimenticato».

Una nuova fase che passa da una lettera aperta ai consiglieri (di maggioranza) per fare pressione di fronte alle prossime scadenze. Per «manifestare la necessità di ulteriore confornto e modifica delle proposte fatte sul PGT, prima di consegnare la città a auto, nuovo cemento e asfalto».

La visione delle forze di minoranza è netta: «Cercare il consenso facile annunciando più parcheggi in centro, vuol dire non avere visione di una città dove la mobilità sostenibile venga tutelata (percorsi pedonali e ciclabili, spazi verdi anzichè altre decine di auto parcheggiate in centro città). Vendere prati al miglior offerente per un altro spazio commerciale vuole dire non avere in mente altre politiche più virtuose per sostenere e incentivare il piccolo commercio locale, anima dei quartieri e tutela al degrado».

La lettera aperta che le minoranze chiedono di inviare ai consiglieri:

Gentili Consiglieri,

vi scriviamo con rispetto, ma anche con una forte preoccupazione per le decisioni che state per prendere sul nuovo PGT.

Vi chiediamo una cosa semplice: fermatevi un momento. Valutate davvero, entrando nel merito, ciò che state approvando.

Siete certi che sia necessario procedere così velocemente? Posticipare l’adozione non avrebbe alcun impatto sulla gestione del Comune, ma permetterebbe di analizzare con più attenzione i punti più critici. Prendersi del tempo, in questo caso, non è un ritardo: è un atto di responsabilità verso Malnate.

Provate a guardare la città con uno sguardo esterno, libero da pressioni e da abitudini. Qual è davvero la visione di futuro che avete? È questa la Malnate che volete lasciare?

Davvero è inevitabile sacrificare i pochi prati rimasti per costruire nuove case, centri di vendita e parcheggi? Davvero lo sviluppo deve passare sempre da nuovo cemento?

Fatevi venire qualche dubbio. Perché forse una domanda vale più di una risposta affrettata: è proprio vero che per avere servizi servono nuove costruzioni?

Leggete bene i documenti. Confrontatevi. Chiedete, se necessario, anche il parere di esperti. Non c’è nulla di sbagliato nel voler capire meglio prima di decidere.

Ricordatevi anche che il vostro voto rappresenta tutta la comunità. Alcuni di voi sono stati eletti con poche preferenze, eppure oggi vi trovate a determinare il futuro di una città di 17.000 abitanti. È una responsabilità grande, che merita attenzione.

Vi diamo un ultimo consiglio, molto concreto. In questi giorni, prendetevi del tempo e camminate per Malnate. A piedi. Guardate i prati, gli spazi aperti, i luoghi che conoscete da sempre. E provate a immaginare, al loro posto, parcheggi pieni di auto, un centro commerciale, nuove palazzine.

Immaginate, ad esempio, in centro a Malnate, vicino alle scuole di via Libia, un parcheggio di 4000 mq. Grande come un campo da calcio.

E poi chiedetevi: è davvero questa la città che vogliamo?

Non date una delega in bianco. Siete voi a votare. E il vostro voto conta.