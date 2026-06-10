La minoranza di Malnate torna sugli impianti sportivi: “Il fallimento politico di una Giunta miope”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato firmato da Lista Civica Malnate in Movimento, Lista Civica per Irene Bellifemine Sindaco e Lista Civica Malnate Sostenibile riguardo gli impianti sportivi

La gestione del patrimonio pubblico e dello sport a Malnate è ormai lo specchio di una Giunta priva di visione strategica e incapace di dare linee guida efficaci agli uffici comunali.

Il clamoroso dietrofront sugli impianti sportivi ‘L. Caccivio’ e ‘N. Della Bosca’ rappresenta l’ennesimo cortocircuito amministrativo che pagheranno, come sempre, le associazioni e i nostri giovani.

Per mesi la maggioranza ha sbandierato la scelta dell’affidamento diretto ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021 come la soluzione magica per sbrigare la pratica a ‘costo zero’. Un dilettantismo amministrativo imperdonabile: era evidente fin dal principio che forzare la mano su una procedura eccezionale, nata solo in presenza di un unico interlocutore, avrebbe esposto il Comune a un binario morto non appena si fossero presentate più società.

L’intervento restrittivo di ANAC e la successiva determina n. 326 hanno semplicemente certificato il castello di carte di una Giunta che non conosce le regole della concorrenza e della trasparenza.

Il risultato? Tutto da rifare. Si passa ora all’art. 6 e alle lungaggini di una gara comparativa, con il rischio concreto di paralizzare le strutture, bloccare le manutenzioni e lasciare i settori giovanili nell’incertezza. Come se non bastasse, il parere tecnico degli uffici ha stroncato tutte e tre le proposte pervenute, definendole ‘sostanzialmente carenti’. Chi doveva vigilare e indirizzare le società sportive del territorio verso standard economici e tecnici solidi?

Nella commissione Area Servizi alla Persona del 03 giugno non sono state fornite spiegazioni chiare e trasparenti in merito a scelte considerate discutibili sul piano amministrativo, non è accettabile sentirsi dire “ci abbiamo provato”. La cittadinanza non può accettare che l’Amministrazione proceda per tentativi nella speranza di essere baciata dalla dea fortuna.

Chiediamo un cambio di rotta immediato: la Giunta si assuma le proprie responsabilità, garantisca criteri di gara che tutelino il radicamento territoriale delle nostre società e riveda subito il piano delle opere pubbliche. Malnate non può più permettersi di finanziare interventi spot a scapito del futuro dei suoi giovani.”

Lista Civica Malnate in Movimento

Lista Civica per Irene Bellifemine Sindaco

Lista Civica Malnate Sostenibile