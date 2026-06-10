La minoranza di Malnate torna sugli impianti sportivi: “Il fallimento politico di una Giunta miope”
Il comunicato firmato da Lista Civica Malnate in Movimento, Lista Civica per Irene Bellifemine Sindaco e Lista Civica Malnate Sostenibile riguardo gli impianti sportivi
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato firmato da Lista Civica Malnate in Movimento, Lista Civica per Irene Bellifemine Sindaco e Lista Civica Malnate Sostenibile riguardo gli impianti sportivi
La gestione del patrimonio pubblico e dello sport a Malnate è ormai lo specchio di una Giunta priva di visione strategica e incapace di dare linee guida efficaci agli uffici comunali.
Il clamoroso dietrofront sugli impianti sportivi ‘L. Caccivio’ e ‘N. Della Bosca’ rappresenta l’ennesimo cortocircuito amministrativo che pagheranno, come sempre, le associazioni e i nostri giovani.
Per mesi la maggioranza ha sbandierato la scelta dell’affidamento diretto ex art. 5 del D.Lgs. 38/2021 come la soluzione magica per sbrigare la pratica a ‘costo zero’. Un dilettantismo amministrativo imperdonabile: era evidente fin dal principio che forzare la mano su una procedura eccezionale, nata solo in presenza di un unico interlocutore, avrebbe esposto il Comune a un binario morto non appena si fossero presentate più società.
L’intervento restrittivo di ANAC e la successiva determina n. 326 hanno semplicemente certificato il castello di carte di una Giunta che non conosce le regole della concorrenza e della trasparenza.
Il risultato? Tutto da rifare. Si passa ora all’art. 6 e alle lungaggini di una gara comparativa, con il rischio concreto di paralizzare le strutture, bloccare le manutenzioni e lasciare i settori giovanili nell’incertezza. Come se non bastasse, il parere tecnico degli uffici ha stroncato tutte e tre le proposte pervenute, definendole ‘sostanzialmente carenti’. Chi doveva vigilare e indirizzare le società sportive del territorio verso standard economici e tecnici solidi?
Nella commissione Area Servizi alla Persona del 03 giugno non sono state fornite spiegazioni chiare e trasparenti in merito a scelte considerate discutibili sul piano amministrativo, non è accettabile sentirsi dire “ci abbiamo provato”. La cittadinanza non può accettare che l’Amministrazione proceda per tentativi nella speranza di essere baciata dalla dea fortuna.
Chiediamo un cambio di rotta immediato: la Giunta si assuma le proprie responsabilità, garantisca criteri di gara che tutelino il radicamento territoriale delle nostre società e riveda subito il piano delle opere pubbliche. Malnate non può più permettersi di finanziare interventi spot a scapito del futuro dei suoi giovani.”
Lista Civica Malnate in Movimento
Lista Civica per Irene Bellifemine Sindaco
Lista Civica Malnate Sostenibile
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.