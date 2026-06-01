La moda come risposta al degrado: sfilata nel cuore di Varese con i giovani di DF Lab

Il centro cittadino di Varese si è trasformato in un palcoscenico urbano per lanciare un messaggio di partecipazione e cura del territorio. Una sfilata di moda ha preso il via sabato 30 maggio dalla centralissima Piazza Monte Grappa per poi percorrere interamente Corso Matteotti, proponendosi come un omaggio creativo alla città e come momento di aggregazione e riflessione sociale.

A vestire i protagonisti dell’evento sono state le creazioni di DF Lab, caratterizzate da una collezione di abiti interamente fatti a mano, concepiti dalla stilista come un vero e proprio tributo a Varese. Ad esaltare l’espressività dei volti ha contribuito il servizio di trucco e parrucco curato da “Il tocco che vale”.

La manifestazione ha voluto trasmettere il segnale che la bellezza, l’arte e la cultura non debbano essere considerati elementi accessori, bensì strumenti attivi per valorizzare il territorio e contrastare l’abbandono degli spazi pubblici.

L’essenza visiva dell’iniziativa è stata immortalata dagli scatti della fotografa professionista Graziana Turturro, affiancata da Sofia Cascino e Alessio Randazzo. La narrazione in movimento e la restituzione della dinamica dell’evento sono state invece affidate ai videomaker Nicholas Brambilla e Matteo Comizzoli.

Sul significato profondo dell’evento è intervenuta direttamente l’organizzatrice Daniela Fauro di DF Lab Varese: «I miei ragazzi si avvicinano ad alcune aree problematiche della città per lanciare una sfida al degrado urbano e sociale. L’arte, l’eleganza, la bellezza e una gioventù “sana” sono l’alternativa di Df-Lab. Per un pomeriggio la moda e i ragazzi sono stati i protagonisti divertiti di un messaggio molto serio e attuale per la nostra città. Grazie a tutti».

All’evento hanno preso parte i modelli e le modelle: Francesco Sambugar, Christian Mandaglio, Emanuele Cascino, Omar Derouiche, Alessio Guffanti, Daniel Bejolli, Alison Chiara Gerti, Sara Grassi, Ludovica Sveva Sambugar, Alda Leoni, Michela De Marchi, Greta Misuraca, Aurora Biolghini, Lorena Passafaro, Letizia Caronni.