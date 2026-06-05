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La montagna per tutti: a Varese è nato il servizio che porta le persone con disabilità in vetta

Il servizio è nato dalla collaborazione tra Quokka, Amca Elevatori, Polha e controvento Trekking. E così, trent'anni dopo Giannino è potuto tornare sul Chiusarella

Partono i primi ascensori naturali

Ci sono luoghi che tutti vedono, ma che non tutti possono raggiungere. Belvederi, sentieri, vette che per molti sono una semplice passeggiata, e che per altri restano un confine impossibile da superare. È da questa consapevolezza che nasce Ascensori Naturali, il progetto ideato da QuokkaLab e promosso da AMCA Elevatori, azienda varesina con oltre sessant’anni di storia nella mobilità verticale, insieme a Polha Varese.

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Il servizio — presentato ufficialmente questa mattina con la prima uscita pubblica sul Chiusarella — è il primo strutturato e permanente nella provincia di Varese dedicato all’accessibilità in montagna. Grazie alle Joëlette E-Motion, speciali carrozzine elettriche progettate per i percorsi di montagna, persone con disabilità fisiche, cognitive e anziani potranno raggiungere vette e punti panoramici accompagnati da un team formato di portantini e dalle guide escursionistiche di Controvento Trekking.

Alla prima uscita, oltre all’organizzatore Max Laudadio e all’imprenditore che realizza gli “ascensori naturali” Luca Corradini, erano presenti il Prefetto Salvatore Pasquariello, il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino, il consigliere regionale Samuele Astuti e Linda Casalini, consigliere del Comitato Paralimpico Nazionale.

Come funziona

Le escursioni sono completamente gratuite per gli utenti e si svolgeranno ogni venerdì da giugno a settembre 2026, per un totale di 14 uscite programmate. I percorsi individuati dalle guide di Controvento Trekking comprendono gli itinerari Bregazzana–Pian Valdes–Chiusarella, Marzio–Sass Boll–Monte Piambello e Imborgnana–Rocce Rosse, oltre al Villaggio Cagnola-Rasa. Le uscite sono aperte anche a familiari, amici e accompagnatori, e prevedono un momento conviviale con un ristoro una volta raggiunta la meta.

Le Joëlette sono condotte da due portantini: uno nella parte posteriore, che gestisce il motore, e uno anteriore, che garantisce la stabilità della persona a bordo. «La salita avviene grazie a questi elementi che sono le Joëlette, che sono come delle biciclette elettrificate, in modo tale da poter, senza troppo sforzo per i portantini, accompagnare le persone nella salita», ha spiegato Luca Corradini, titolare di AMCA Elevatori.

Partono i primi ascensori naturali

Una comunità che costruisce possibilità

La prima a salire questa mattina è stata una Joëlette con a bordo Marco, canottiere paralimpico, e Giannino, che sul Chiusarella ci saliva trent’anni fa. Storie diverse, ma con lo stesso punto d’arrivo.

L’idea è nata dalla collaborazione tra AMCA e QuokkaLab, realtà varesina specializzata in comunicazione etica e progettazione sociale. «Credo che un’azienda abbia una responsabilità verso il territorio in cui lavora – ha dichiarato Corradini – Fare qualcosa di bello insieme, tra imprenditori, associazioni, istituzioni, non è filantropia: è la condizione perché una comunità funzioni davvero».

Daniela Colonna Preti, presidente di Polha, ha sottolineato la portata del risultato: «Siamo riusciti a costruire il primo servizio di questo tipo in Lombardia. Da soli non si fa niente, si è creata una squadra importante. Il resto, cioè le uscite, le persone che porteremo in vetta, è tutto ciò che viene dopo, ed è già un risultato straordinario».

Max Laudadio di QuokkaLab ha rimarcato il senso del progetto: «Quando diciamo che siamo un’agenzia di comunicazione etica, intendiamo esattamente questo: usare le competenze creative e strategiche per costruire iniziative che abbiano un impatto reale, non solo un racconto. AMCA ha avuto il coraggio di investire su un’idea nuova e noi abbiamo trasformato quella visione in un servizio che prima non esisteva».

Le prenotazioni si effettuano tramite il sito o i contatti di Polha Varese.

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Pubblicato il 05 Giugno 2026
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