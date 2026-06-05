La montagna per tutti: a Varese è nato il servizio che porta le persone con disabilità in vetta

Ci sono luoghi che tutti vedono, ma che non tutti possono raggiungere. Belvederi, sentieri, vette che per molti sono una semplice passeggiata, e che per altri restano un confine impossibile da superare. È da questa consapevolezza che nasce Ascensori Naturali, il progetto ideato da QuokkaLab e promosso da AMCA Elevatori, azienda varesina con oltre sessant’anni di storia nella mobilità verticale, insieme a Polha Varese.

Galleria fotografica Partono sul monte Chiusarella i primi ascensori naturali 4 di 19

Il servizio — presentato ufficialmente questa mattina con la prima uscita pubblica sul Chiusarella — è il primo strutturato e permanente nella provincia di Varese dedicato all’accessibilità in montagna. Grazie alle Joëlette E-Motion, speciali carrozzine elettriche progettate per i percorsi di montagna, persone con disabilità fisiche, cognitive e anziani potranno raggiungere vette e punti panoramici accompagnati da un team formato di portantini e dalle guide escursionistiche di Controvento Trekking.

Alla prima uscita, oltre all’organizzatore Max Laudadio e all’imprenditore che realizza gli “ascensori naturali” Luca Corradini, erano presenti il Prefetto Salvatore Pasquariello, il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino, il consigliere regionale Samuele Astuti e Linda Casalini, consigliere del Comitato Paralimpico Nazionale.

Come funziona

Le escursioni sono completamente gratuite per gli utenti e si svolgeranno ogni venerdì da giugno a settembre 2026, per un totale di 14 uscite programmate. I percorsi individuati dalle guide di Controvento Trekking comprendono gli itinerari Bregazzana–Pian Valdes–Chiusarella, Marzio–Sass Boll–Monte Piambello e Imborgnana–Rocce Rosse, oltre al Villaggio Cagnola-Rasa. Le uscite sono aperte anche a familiari, amici e accompagnatori, e prevedono un momento conviviale con un ristoro una volta raggiunta la meta.

Le Joëlette sono condotte da due portantini: uno nella parte posteriore, che gestisce il motore, e uno anteriore, che garantisce la stabilità della persona a bordo. «La salita avviene grazie a questi elementi che sono le Joëlette, che sono come delle biciclette elettrificate, in modo tale da poter, senza troppo sforzo per i portantini, accompagnare le persone nella salita», ha spiegato Luca Corradini, titolare di AMCA Elevatori.

Una comunità che costruisce possibilità

La prima a salire questa mattina è stata una Joëlette con a bordo Marco, canottiere paralimpico, e Giannino, che sul Chiusarella ci saliva trent’anni fa. Storie diverse, ma con lo stesso punto d’arrivo.

L’idea è nata dalla collaborazione tra AMCA e QuokkaLab, realtà varesina specializzata in comunicazione etica e progettazione sociale. «Credo che un’azienda abbia una responsabilità verso il territorio in cui lavora – ha dichiarato Corradini – Fare qualcosa di bello insieme, tra imprenditori, associazioni, istituzioni, non è filantropia: è la condizione perché una comunità funzioni davvero».

Daniela Colonna Preti, presidente di Polha, ha sottolineato la portata del risultato: «Siamo riusciti a costruire il primo servizio di questo tipo in Lombardia. Da soli non si fa niente, si è creata una squadra importante. Il resto, cioè le uscite, le persone che porteremo in vetta, è tutto ciò che viene dopo, ed è già un risultato straordinario».

Max Laudadio di QuokkaLab ha rimarcato il senso del progetto: «Quando diciamo che siamo un’agenzia di comunicazione etica, intendiamo esattamente questo: usare le competenze creative e strategiche per costruire iniziative che abbiano un impatto reale, non solo un racconto. AMCA ha avuto il coraggio di investire su un’idea nuova e noi abbiamo trasformato quella visione in un servizio che prima non esisteva».

Le prenotazioni si effettuano tramite il sito o i contatti di Polha Varese.