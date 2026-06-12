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La musica di Cesare Cremonini è arrivata a Castronno con “Dove si Canta”

L'iniziativa dell'associazione Solevoci continua a registrare grande successo di pubblico grazie a una formula particolare: l'assenza di un palco e la partecipazione di tutti i presenti

Generico 08 Jun 2026

Un momento da vivere insieme senza barriere tra artisti e spettatori, dove la musica diventa uno strumento di benessere e aggregazione. Questo è lo spirito che anima “Dove si canta”, l’appuntamento mensile organizzato dall’associazione Solevoci a Materia, lo spazio culturale di VareseNews a Castronno.

Anche nella serata di venerdì 12 giugno, l’iniziativa continua a registrare grande successo di pubblico grazie a una formula particolare: l’assenza di un palco e la partecipazione di tutti i presenti, riuniti per intonare insieme i grandi classici della musica italiana e internazionale.

Durante l’ultimo incontro, i partecipanti si sono messi alla prova con il brano 50 special di Cesare Cremonini, supportati dalla guida della vocal coach Federica Rini e del pianista Christian Tassi.

Generico 08 Jun 2026

L’evento si focalizza sull’esperienza comunitaria del canto, un aspetto sottolineato anche dalle riflessioni dei protagonisti sulla funzione terapeutica e sociale della musica: «Che – spiega il presidente di Solevoci Fausto Caravati – in qualche modo facciamo stare bene».

Generico 08 Jun 2026

L’atto di cantare in coro diventa così un’occasione per ritrovare una connessione interpersonale autentica, un concetto emerso anche dal confronto con esperti della salute mentale. In una società caratterizzata da una costante connessione digitale, l’esperienza del canto collettivo si configura come una pausa dalla quotidianità e dalle distrazioni tecnologiche. «Un’ora e mezza – aggiunge Caravati – in cui ci si dedica solo a cantare insieme senza nessun cellulare in mano».

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Pubblicato il 12 Giugno 2026
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