La “Pensilina Rossa 1522” arriva a Venegono Superiore: memoria e impegno contro la violenza

Una pensilina dell’autobus trasformata in un simbolo permanente contro la violenza sulle donne e a favore della cultura del rispetto. Giovedì 4 giugno alle 11, in via Pasubio a Venegono Superiore, verrà inaugurata la “Pensilina Rossa 1522 – Il Valore delle Donne contro ogni forma di Violenza”, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Scuola secondaria di primo grado “Guglielmo Marconi”.

L’appuntamento si inserisce in un progetto nazionale ideato da Emilio Corrao, genero di Rita Borsellino, dedicato alla memoria della figura dell’attivista e politica siciliana, da sempre impegnata nella promozione della legalità, della giustizia sociale e della dignità della persona.

Un simbolo contro la violenza

La pensilina di via Pasubio, di fronte al civico 50, sarà dipinta di rosso, colore che richiama l’impegno della società civile nella lotta contro la violenza di genere. L’obiettivo è trasformare un luogo di passaggio quotidiano in uno spazio di riflessione e sensibilizzazione, capace di ricordare costantemente l’importanza del rispetto e della parità.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale, scuola e promotori del progetto nazionale. Un percorso sostenuto dall’assessore all’Istruzione Lelia Mazzotta Natale e dal sindaco Walter Fabiano Lorenzin, che hanno condiviso il valore educativo e sociale dell’intervento.

«La scuola e le istituzioni hanno il compito di educare le nuove generazioni al rispetto, alla responsabilità e alla valorizzazione delle differenze – sottolinea l’amministrazione comunale – Questa pensilina non sarà soltanto un simbolo, ma un luogo di memoria e di crescita civile per tutta la comunità».

Le autorità e gli ospiti presenti

Alla cerimonia parteciperanno autorità civili e militari del territorio e numerosi ospiti impegnati sui temi della legalità e della cittadinanza attiva.

Tra gli interventi sono previsti quelli di Silvia Nanni, già ispettore della Polizia di Stato, giurista e cofondatrice della Scuola di Legalità “Il Seme di Giustizia”; di Luigi Manco, presidente dell’associazione “La Varese Nascosta”, e di Stefania Barraco, referente del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Saranno inoltre presenti Emilio Corrao, ideatore della “Pensilina Rossa 1522”, e Filippo Tomasello, responsabile nazionale del progetto e presidente Uciim Varese – Sezione “Paolo Borsellino e Rocco Chinnici”.

Un progetto che coinvolgerà gli studenti

L’inaugurazione rappresenterà anche il punto di partenza di un percorso didattico che coinvolgerà gli studenti della scuola “Guglielmo Marconi” nel prossimo anno scolastico.

Ragazze e ragazzi saranno chiamati a realizzare attività di ricerca e approfondimento dedicate alle donne che hanno lasciato un segno nella storia di Venegono Superiore attraverso il loro impegno civile, culturale, sociale o professionale.

L’obiettivo è trasformare la memoria in partecipazione attiva e l’educazione civica in un’esperienza concreta, favorendo il dialogo tra scuola, istituzioni e comunità.

Il patrocinio di Provincia e Coni Lombardia

A testimonianza del valore educativo dell’iniziativa, il progetto ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Varese e del Coni Lombardia.

La “Pensilina Rossa 1522” si propone così come un presidio permanente di sensibilizzazione e un segno tangibile dell’impegno della comunità di Venegono Superiore contro ogni forma di violenza e a favore della valorizzazione del ruolo delle donne nella società.

(Immagine modificata con AI)