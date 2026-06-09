La piscina di Saronno riapre con tante fresche novità per l’estate 2026

Conto alla rovescia per l’estate alla piscina di via Miola. Sabato 13 giugno prende ufficialmente il via la stagione estiva 2026 con tante novità pensate per offrire ai cittadini un luogo sicuro, accogliente e ricco di opportunità per il tempo libero.

L’impianto resterà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, fino al 31 agosto, pronto ad accogliere famiglie, giovani e appassionati del relax in una veste completamente rinnovata.

Tra le priorità di questa stagione c’è la sicurezza . Per tutta l’estate sarà infatti presente quotidianamente personale qualificato dedicato alla vigilanza interna dell’impianto. Un presidio costante che consentirà di garantire il rispetto delle regole, la serenità degli ospiti e un ambiente protetto per tutti coloro che sceglieranno di trascorrere le proprie giornate alla piscina.

La Piscina di Saronno si presenta inoltre con un’area verde completamente riqualificata, nuovi spazi dedicati al relax e una rinnovata Zona VIP , dotata di ombrelloni e sdraio riservati per chi desidera vivere un’esperienza ancora più confortevole.

Grande attenzione anche alle famiglie e ai più piccoli. Torna infatti lo Spray Park , l’area giochi d’acqua che negli ultimi anni è diventata uno dei punti di riferimento dell’estate saronnese. Scivoli, giochi interattivi, gallerie spruzzanti e simpatici personaggi renderanno ancora più divertenti le giornate dei bambini in un contesto sicuro e controllato.

Non mancheranno inoltre le occasioni per festeggiare momenti speciali: durante i pomeriggi estivi sarà possibile organizzare feste di compleanno per bambini, con la possibilità di riservare spazi dedicati per vivere un’esperienza esclusiva insieme ad amici e familiari.

L’appuntamento è quindi per sabato 13 giugno con l’apertura ufficiale della stagione estiva e tre mesi di sole, sport, relax e divertimento per tutta la famiglia.