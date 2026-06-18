La plastica riciclata diventa arte: arriva “Volandia in mosaico”

Sabato 20 giugno, dalle 10.30, il Parco e Museo del Volo ospita “Polimeri d’autore”, una mostra a cura di Roberto Carullo tra pop art, sostenibilità, auto, aerei e fumetti

Che cosa succede quando la pop art incontra la sostenibilità e la storia del volo? La risposta arriva a Volandia, dove sabato 20 giugno, a partire dalle 10.30, prende forma “Volandia in mosaico: polimeri d’autore”, una mostra che trasforma il riciclo in espressione artistica.

Al centro dell’iniziativa c’è la tecnica del micro mosaico in plastica riciclata: piccoli frammenti, tasselli e polimeri che trovano una nuova vita visiva e geometrica. Pixel dopo pixel, frammento dopo frammento, la plastica diventa materia d’autore e compone immagini capaci di richiamare il dinamismo delle auto, il fascino senza tempo degli aerei e le suggestioni del mondo dei fumetti.

La mostra, curata da Roberto Carullo, si inserisce nel cuore del Museo Volandia, luogo simbolico per il territorio e per la storia aeronautica lombarda. Nato dal recupero delle storiche Officine Aeronautiche Caproni fondate nel 1910 a Malpensa, Volandia è oggi un grande parco e museo dedicato al sogno del volo, con padiglioni, velivoli, simulatori, aree dedicate allo spazio, al volo pionieristico e alla storia dell’industria aeronautica.

“Volandia in mosaico” aggiunge a questo racconto un linguaggio diverso, quello dell’arte contemporanea e del riuso creativo. Il tema della sostenibilità non viene affrontato in modo teorico, ma attraverso un’esperienza visiva immediata: ciò che normalmente viene considerato scarto diventa segno, colore, superficie, racconto.

L’iniziativa propone così un incontro tra mondi apparentemente lontani: la precisione geometrica del mosaico, l’immaginario pop, la cultura del fumetto, il design delle automobili e la memoria del volo. Un percorso che parla agli appassionati d’arte, ai visitatori del museo, alle famiglie e a chi cerca un modo diverso per guardare materiali e oggetti della quotidianità.

L’appuntamento è per sabato 20 giugno dalle 10.30 a Volandia, Parco e Museo del Volo, nell’area delle ex Officine Aeronautiche Caproni, in via per Tornavento 15 a Case Nuove di Somma Lombardo.