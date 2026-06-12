La poesia, la luce d’estate e la vita: Gallarate ricorda Luciana “Treccia” Zaro a quattro anni dalla scomparsa

A quattro anni dalla tragica scomparsa di Luciana “Treccia” Zaro, Gallarate la ricorda con una serata speciale – promossa sotto l’egida della Società Gallaratese per gli Studi Patri – per ricordarla in particolare nelle vesti di poetessa, attraverso le sue parole e la sua visione della vita.

L’appuntamento è in programma mercoledì 24 giugno 2026 alle ore 21 al Museo della Società Studi Patri, in via Borgo Antico 4 a Gallarate. L’incontro, dal titolo “It’s like the light”, prende ispirazione da un verso di Emily Dickinson e vuole essere un omaggio alla luce che Luciana Zaro ha saputo trasmettere attraverso la sua poesia e la sua presenza umana.

Silvio Raffo rileggerà i testi di Luciana Zaro, accompagnato dalle letture di Sonia Grandis. Al centro dell’incontro anche la raccolta poetica L’estate è il mio bene, opera che racchiude alcuni dei versi giovanili dell’autrice.

«Abbiamo scelto il giorno dell’anniversario della sua morte per ricordarla non in modo doloroso – spiegano gli organizzatori – ma in modo da far trasparire la luce che irradiava intorno a sé e nelle parole dei suoi versi giovanili che celebrano la vita e l’estate».

Luciana Zaro era figura conosciutissima a Gallarate: come titolare della gioielleria Zaro in corso Italia (anche un po’ custode dei valori della Resistenza, come nipote del partigiano di cui portava il nome, Luciano Zaro), ma anche come pedagogista e soprattutto animatrice culturale, con esperienze come Filosofarti.

L’ingresso alla serata è libero.