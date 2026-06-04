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La polizia di Stato di Como sanziona un natante per intralcio rotte e manovre alla navigazione pubblica

Intervenuta prontamente, l’Unità della Sezione Acque Interne ha verificato la violazione e sanzionato con 120 euro il proprietario del natante privato

Generico 01 Jun 2026
La Polizia di Stato di Como, con l’imminente arrivo della stagione estiva, ha intensificato i controlli di polizia sulle acque del Lario, finalizzati a prevenire incidenti nautici, nonché a rilevare eventuali violazioni delle norme sulla navigazione.

La Sezione Acque Interne dell’U.P.G.S.P. (le Volanti) della Questura di Como ha implementato i controlli nel primo bacino del Lago di Como e l’attenzione degli Agenti si è focalizzata sugli specchi d’acqua limitrofi alle zone di Villa Olmo, Villa Geno, i giardini del tempio Voltiano e Villa D’Este a Cernobbio (CO), nonché sulla zona di attracco al molo di S. Agostino, dove alta è la concentrazione di imbarcazioni.

Ieri pomeriggio i poliziotti hanno proceduto a sanzionare amministrativamente un natante che, nonostante gli avvisi sonori di un battello della navigazione pubblica che richiedeva l’area di rotta e di manovra per intraprendere il proprio viaggio, era restato immobile, intralciandone la partenza.
Intervenuta prontamente, l’Unità della Sezione Acque Interne ha verificato la violazione e sanzionato con 120 euro il proprietario del natante privato.
Resta costante e alta l’attenzione della Polizia di Stato di Como anche sulle acque del Lario, dove rischio di incidenti nautici rimane comunque elevato.

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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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