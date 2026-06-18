La Polizia locale di Limbiate scopre un dormitorio abusivo: 14 posti letto tra insetti e condizioni igieniche precarie

Quattordici posti letto ricavati all’interno di un appartamento, ambienti in condizioni igienico-sanitarie precarie, presenza di insetti infestanti e locali utilizzati in modo improprio. È quanto ha trovato la Polizia locale di Limbiate durante un intervento effettuato nella mattinata di oggi nell’ambito delle attività di contrasto al degrado abitativo e al sovraffollamento degli immobili.

L’operazione rientra nei controlli che il comando sta portando avanti sul territorio per verificare situazioni che possono compromettere la sicurezza, il decoro urbano e la qualità della vita nei quartieri.

Trovati 14 posti letto e condizioni igieniche critiche

Nel corso del sopralluogo gli agenti hanno accertato una situazione definita particolarmente critica sia sotto il profilo igienico-sanitario sia per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti.

All’interno dell’abitazione sono stati individuati 14 posti letto, mentre diversi ambienti presentavano evidenti condizioni di degrado. Durante i controlli è stata inoltre rilevata la presenza di insetti infestanti e l’utilizzo non conforme di alcuni locali, come un sottoscala attrezzato per cucinare.

Una situazione che ha portato la Polizia locale ad attivare immediatamente le procedure previste per consentire ulteriori approfondimenti da parte degli enti competenti.

Coinvolti Ats, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate

Al termine degli accertamenti, tutta la documentazione raccolta è stata trasmessa ad ATS Brianza, agli uffici comunali competenti, all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e agli altri enti interessati.

Le verifiche riguarderanno diversi aspetti, da quelli sanitari ed edilizi fino alle questioni amministrative e tributarie eventualmente connesse alla gestione dell’immobile.

Nei confronti della proprietà è stato inoltre contestato un verbale amministrativo per violazione della normativa regionale che disciplina le attività ricettive.

L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane nell’ambito delle azioni di monitoraggio del territorio avviate dal comando di Polizia locale.