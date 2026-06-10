La Pro Loco di Duno festeggia i 60 anni con lo spettacolo del Corpo Musicale Gaviratese

Il piccolo borgo della Valcuvia si appresta a vivere una serata di festa e note per un traguardo decisamente importante. La Pro Loco Duno APS celebra quest’anno il suo sessantesimo anniversario di fondazione e, per l’occasione, ha organizzato un grande concerto bandistico aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori che vorranno condividere questo momento storico.

Un traguardo storico per la comunità di Duno

Fondata nel secolo scorso per animare il paese e valorizzare il territorio, l’associazione rappresenta da sei decenni un punto di riferimento fondamentale per la vita sociale del comune. La ricorrenza dei 60 anni di attività della Pro Loco Duno APS diventa così l’occasione perfetta per riunire gli abitanti e i tanti estimatori di questo caratteristico angolo del Varesotto, ringraziando i volontari che negli anni hanno dedicato il proprio tempo alla comunità.

Note d’estate all’area chiosco con il Corpo Musicale Gaviratese

Il momento centrale delle celebrazioni si terrà nella serata di sabato 13 giugno. A partire dalle ore 20.30, l’area chiosco di via Sonzini si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. I protagonisti musicali dell’evento saranno i componenti del Corpo Musicale Gaviratese, storica e apprezzata formazione della sponda del lago che porterà a Duno un repertorio speciale pensato proprio per omaggiare il compleanno del sodalizio dunoise.

Un invito aperto tra musica e socialità

L’evento unisce la solennità del traguardo istituzionale alla tipica atmosfera leggera e conviviale delle feste di paese. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare per godersi una serata di buona musica all’aria aperta e per brindare insieme a una realtà che, da ben sessant’anni, continua a tenere vive le tradizioni e lo spirito di coesione del paese.