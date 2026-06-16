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La Protezione Civile di Luino cerca nuovi volontari: “Servono persone pronte a mettersi in gioco”

Dalla prevenzione degli incendi boschivi all'assistenza durante le emergenze, il gruppo lancia un appello alla cittadinanza. Il corso base per entrare nella squadra si terrà l'1, il 4 e il 5 luglio

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C’è chi interviene durante un’alluvione, chi passa ore nei boschi per prevenire gli incendi, chi aiuta nella ricerca di persone scomparse o nella gestione delle emergenze che colpiscono il territorio. Dietro a queste attività ci sono i volontari della Protezione Civile di Luino, associazione no-profit che opera nel comune lacustre ma che, in caso di necessità, può essere chiamata a intervenire anche a livello provinciale, regionale e nazionale.

Oggi il gruppo è alla ricerca di nuove persone disposte a entrare nella squadra e a dedicare parte del proprio tempo alla comunità. Le attività sono molteplici: dalla prevenzione dei rischi legati a alluvioni e nevicate alla lotta agli incendi boschivi, passando per l’assistenza alla popolazione durante le emergenze, il taglio di piante pericolanti, la manutenzione dei sentieri, il supporto alle manifestazioni locali e la ricerca di persone.

All’interno dell’associazione è presente anche la sezione AIB, dedicata all’antincendio boschivo, una specializzazione particolarmente importante in un territorio caratterizzato da ampie aree verdi e boschive.

Per diventare volontari è sufficiente compilare il modulo presente nella sezione “Diventa volontario” del sito della Protezione Civile di Luino. Dopo la candidatura, i responsabili contattano gli interessati per un incontro conoscitivo durante il quale vengono illustrate le attività del gruppo, i percorsi formativi e le modalità di inserimento nella squadra.

L’iscrizione non è riservata ai soli residenti di Luino: possono aderire anche persone provenienti da altri comuni e volontari che hanno già maturato esperienze in altre associazioni. L’età minima richiesta è di 16 anni per entrare nella Protezione Civile e di 18 anni per accedere alla sezione antincendio boschivo.

Per chi desidera iniziare il percorso è già in programma il prossimo corso base, che si svolgerà nelle giornate del 1°, 4 e 5 luglio. Un’occasione per conoscere più da vicino il mondo della protezione civile e valutare un impegno che, come sottolineano dall’associazione, richiede soprattutto spirito di servizio, voglia di formarsi e disponibilità a mettersi a disposizione degli altri.

Maggiori informazioni e il modulo di adesione sono disponibili sul sito www.protezionecivileluino.it.

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Pubblicato il 16 Giugno 2026
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