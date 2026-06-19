La rassegna “Como… che spettacolo!” accende il weekend: un fine settimana tra musica, danza e spettacolo

Entra nel vivo la rassegna estiva comunale “Como… che spettacolo! 2026“: in arrivo un fine settimana ricco di appuntamenti gratuiti pensati per bambini, famiglie e appassionati di musica e danza.

Gli appuntamenti di sabato 20 giugno 2026

Sabato 20 giugno si apre con COMO RACCONTA, la rassegna dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Alle 11.00 una colorata parata delle Fate partirà dai Portici del Broletto per accompagnare bambini e genitori fino ai Giardini a Lago; qui alle 11.30 andrà in scena lo spettacolo Voci del Bosco a cura del Teatro dell’Aleph. Per godersi al meglio l’appuntamento, si consiglia di portare un cappellino e una copertina per sedersi sull’erba.

Sabato pomeriggio torna TACABANDA la rassegna che, per il quarto anno consecutivo, porta nei quartieri e nelle piazze della città la tradizione musicale del nostro territorio. Un appuntamento ormai storico, che valorizza il ruolo delle bande come punto di riferimento culturale e sociale. Appuntamento il 20 giugno alle 18.00 sotto il Broletto con il concerto del Corpo Musicale Albatese. Dalla classica al pop, passando per il funky e le grandi colonne sonore: il Corpo Musicale Albatese vi aspetta per un viaggio musicale senza confini. Un concerto imperdibile, arricchito dalla splendida voce di Mariachiara Passamonti. Dirige il Maestro Lorenzo Fossati.

Il gran finale della giornata è sotto le stelle. Alle 20:30 in piazza Martinelli arriva BALLANDO TRA LE STELLE, un appuntamento imperdibile a ritmo di valzer e mazurke, fatto di musica, sorrisi e voglia di stare insieme. Ingresso libero e aperto a tutti.

Gli appuntamenti di domenica 21 giugno 2026

Domenica 21 giugno la giornata inizia con COMO RACCONTA. Alle 11:00, ai Giardini a Lago, arriva Gocce, Liocorni e Arcobaleni, uno spettacolo magico per bambini e famiglie a cura di Claudio Milani. Un viaggio tra narrazione, fantasia e poesia che guiderà i più piccoli (e non solo!) in un mondo ricco di emozioni e immaginazione. Per godersi al meglio l’appuntamento, si consiglia di portare un cappellino e una copertina per sedersi sull’erba.

Alle 15.00, la splendida cornice del Parco di Villa Olmo sarà avvolta dalle note della Banda Baradello, diretta dal Maestro Edoardo Piazzoli, per un nuovo appuntamento della rassegna TACABANDA. Un concerto, accompagnato dalla brezza del lago, che si preannuncia vibrante, frizzante e assolutamente imperdibile.

La Filarmonica Cittadina “Alessandro Volta” è pronta ad allietare Como nel giorno della Festa Internazionale della Musica. Alle 18.00, la storica formazione comasca terrà un suggestivo concerto itinerante. Un omaggio in note dedicato ad Alessandro Volta, capace di guidare il pubblico in un viaggio sonoro tra le vie del centro storico. Le tappe del concerto toccheranno i luoghi più iconici della città: l’esibizione prenderà vita in via Cesare Cantù, proprio davanti al Liceo Classico Volta, proseguirà in via Diaz (all’altezza della Chiesa di San Donnino e della Pinacoteca civica) e si concluderà nella suggestiva piazza Volta, ai piedi della statua dello scienziato.

Il programma spazierà tra le più brillanti composizioni del repertorio bandistico, capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età. A guidare la Filarmonica sul podio sarà la bacchetta del Maestro Alessandro Benazzo.

Alle 21.00 piazza Martinelli si trasformerà in una milonga sotto le stelle con BALLANDO TRA LE STELLE e il DJ tango con Roberto Airo.

In piazza Cavour si terrà la Festa di inizio estate con lo spettacolo Chisciotte… l’incanto del cavaliere, una suggestiva produzione di teatro di strada che reinterpreta il celebre personaggio di Don Chisciotte attraverso trampoli, musica, effetti scenici e momenti di grande impatto visivo. Un programma pensato per offrire occasioni di incontro e svago a cittadini e visitatori, valorizzando i luoghi più belli della città attraverso la cultura, la musica e lo spettacolo.

Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero.

Tutte le informazioni sono disponibili su: https://www.oggiacomo.it/ eventi/Como-che-spettacolo/

e pagine social di @oggiacomo.it