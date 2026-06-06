La rassegna letteraria “Intrecci” chiude la settima edizione e guarda al futuro: a luglio arriva la versione “Off”

Con l’incontro dedicato al romanzo storico “Il rosso del re” di Marina Marazza (edito da Solferino), si è conclusa ufficialmente la settima edizione di “Intrecci – Un libro nel cuore”. La rassegna letteraria itinerante, ideata e promossa dall’Associazione Amici del Liceo Sereni insieme alla libreria Mondadori Cerutti & Pozzi di Luino, ha registrato anche quest’anno una ricca partecipazione di pubblico, proponendo una rosa variegata di generi e autori del panorama nazionale.

Il bilancio finale tracciato dagli organizzatori evidenzia una crescita del progetto, caratterizzata da importanti novità logistiche e contenutistiche che hanno ridefinito la mappa dell’iniziativa.

L’allargamento del territorio e l’esperienza di “Intarsi”

La principale novità di questa edizione è stata l’estensione geografica dei comuni ospitanti. Accanto alle conferme storiche di Luino, Maccagno con Pino e Veddasca e Germignaga, la rassegna ha visto l’ingresso nel circuito di Brezzo di Bedero, grazie alla collaborazione attivata con le amministrazioni locali e le associazioni del posto.

A Germignaga ha inoltre preso il via l’esperimento di “Intarsi”, una vera e propria mini-rassegna tematica incentrata quest’anno sul genere “giallo”. Questa sezione speciale non si è limitata agli incontri aperti alla cittadinanza, ma ha sviluppato un forte legame con il mondo della scuola. Il progetto ha visto come capofila l’Istituto Comprensivo di Germignaga e ha coinvolto diverse scuole di Luino, inaugurando contemporaneamente una sinergia con la stagione teatrale del Teatro Italia. I risultati positivi spingono i promotori a confermare e strutturare ulteriormente questo format anche in vista della prossima stagione.

A luglio il debutto di “Intrecci Off” a Palazzo Verbania

I suggerimenti raccolti tra il pubblico durante i vari appuntamenti hanno convinto gli organizzatori a ipotizzare eventi distribuiti lungo tutto l’arco dell’anno, superando i confini della calendarizzazione classica della rassegna.

In quest’ottica nasce la sperimentazione di “Intrecci Off”, un format che intende accendere i riflettori su saggi e pubblicazioni di rilievo nazionale legati in qualche modo al contesto locale. Il primo appuntamento è già fissato per il mese di luglio a Palazzo Verbania a Luino, dove verrà presentato il volume curato da Francesca Boldrini (edito da Aragno) dedicato alla figura di Piero Chiara nella sua veste meno nota di ambientalista.

Nel frattempo, la macchina organizzativa è già in movimento per l’ottava edizione: sono infatti in corso contatti con nuove realtà culturali del territorio per potenziare e strutturare in modo sempre più sinergico la rete di collaborazioni locali.