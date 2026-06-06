La realtà delle carceri: storie di migrazione, cura e inclusione a Varese
Una riflessione sulla complessità del sistema carcerario arriva a Varese con una tavola rotonda. L’evento si terrà il 13 giugno, dalle 10 alle 12, presso il Centro Parrocchiale Kolbe in Viale Aguggiari 140
Una riflessione sulla complessità del sistema carcerario e sui percorsi di inclusione e cura della persona arriva a Varese con una tavola rotonda dal titolo «La realtà delle carceri; storia di migrazione, cura, inclusione, fallimento». L’evento si terrà il 13 giugno, dalle 10 alle 12, presso il Centro Parrocchiale Kolbe in Viale Aguggiari 140.
L’incontro è promosso in collaborazione con Caritas Varese, Sanità di Frontiera, l’Ordine dei Medici di Varese e l’Ordine degli Avvocati di Varese. Gli ospiti porteranno testimonianze e competenze differenti, ma complementari, sulla realtà delle carceri e sui percorsi di recupero. Si parlerà di salute mentale, legislazione, migrazione, cura, inclusione e attenzione ai minori non accompagnati.
«Il prendersi cura della persona rimane la risposta alla complessità della realtà», sottolineano gli organizzatori, ponendo l’accento sull’importanza del supporto sociale e sanitario anche in contesti difficili.
Tra gli interventi principali, la testimonianza di Samuel Kayim, giovane migrante dall’Africa all’Italia che ha attraversato le carceri libiche, raccontando il suo percorso di inclusione in Italia.
Aperta la tavola rotonda anche dai giovani Filippo ed Eva: il primo, neolaureato in Medicina, ha svolto la sua tesi presso il Carcere di San Vittore grazie alla collaborazione con l’Università dell’Insubria; la seconda, con un’esperienza di volontariato nel Carcere di Varese, si dedica ora alla formazione in Servizio Sociale presso l’Università di Trento.
«Siamo felici della partecipazione di questi giovani e di poter fare rete con le realtà di Varese che si prendono cura della persona», concludono gli organizzatori.
Per informazioni: gruppo.varese@cuamm.org.
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