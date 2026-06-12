La ricostruzione della Pro Patria riparte da Giovanni Giovanditti: sarà il nuovo direttore sportivo

Il ciclo vincente del settore giovanile si traduce in una promozione interna per il vertice della prima squadra biancoblu, chiamata a inaugurare un nuovo percorso sportivo. Giovanni Giovanditti – con un passato da tigrotto anche da calciatore – assume l’incarico di diretto sportivo della Pro Patria. La società ha ufficializzato l’accordo che legherà il dirigente al club di Busto Arsizio a partire dal 1 luglio per i prossimi tre anni.

La decisione della proprietà premia il profilo che negli ultimi anni, dopo il subentro a Cerrone nel 2024, ha guidato il vivaio tigrotto. Nelle scorse settimane il lavoro con le categorie giovanili ha trovato il proprio culmine con la conquista dello scudetto da parte della formazione Primavera. I ragazzi biancoblu hanno ottenuto la promozione sul campo e il titolo di Campioni d’Italia di categoria con la vittoria del 58° Trofeo Dante Berretti nella finale disputata allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia. Nel corso del suo mandato con il vivaio, Giovanditti ha strutturato un modello organizzativo focalizzato sulla crescita tecnica e personale degli atleti, sul dialogo con le famiglie e sulla costruzione di relazioni interne.

Questo innesto si inserisce in un contesto societario mutato dopo i recenti verdetti del campo. La Pro Patria è infatti reduce dalla retrocessione dalla Serie C alla Serie D, arrivata al termine di un’annata complessa seguita al ripescaggio della anch’essa complicata stagione 2024/25. Il ritorno tra i dilettanti e la fine del professionismo hanno comportato l’azzeramento dei contratti in essere e la conclusione del lungo rapporto con il precedente direttore sportivo Sandro Turotti, figura di riferimento attorno alla quale la proprietà, nelle sue componenti di maggioranza e minoranza, aveva sempre fatto affidamento.

Il club individua nel neodirettore una figura della nuova generazione di dirigenti, considerata idonea per unire l’energia a una visione gestionale focalizzata sui processi e sulla sostenibilità patrimoniale. La nota ufficiale della società saluta l’inizio del mandato con l’augurio per il lavoro futuro: «Aurora Pro Patria 1919 rivolge a Giovanni Giovanditti i migliori auguri per questa nuova e importante responsabilità al servizio dei colori biancoblu». Nel bagaglio professionale del nuovo direttore sportivo figurano inoltre precedenti esperienze nel calcio dilettantistico, tra le quali un passaggio alla Folgore Caratese nel 2023 e un’esperienza sulla scrivania del Verbano nel campionato di Eccellenza.