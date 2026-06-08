La riforma degli istituti tecnici nel mirino: M5S alza la voce anche nel Varesotto
La coordinatrice provinciale Francesca Bonoldi parla di allarme condiviso da scuole, docenti, sindacati e famiglie
La riforma degli istituti tecnici varata dal ministro Valditara nel marzo scorso continua ad alimentare polemiche e mobilitazioni in tutta Italia, e il Varesotto non fa eccezione. A prendere posizione a livello locale è il MoVimento 5 Stelle, con la coordinatrice provinciale Francesca Bonoldi che parla apertamente di allarme condiviso da scuole, docenti, sindacati e famiglie.
Il nodo principale riguarda i cambiamenti strutturali al percorso didattico: la riforma elimina il biennio comune, precludendo di fatto la possibilità di cambiare indirizzo nei primi anni, una flessibilità che, secondo i critici, era particolarmente preziosa vista la giovane età degli studenti al momento dell’iscrizione. A questo si aggiunge il ridimensionamento degli organici, con ricadute occupazionali che preoccupano il personale di molti istituti, alcuni dei quali hanno già approvato specifiche mozioni di protesta.
A rendere la situazione ancora più controversa è la tempistica: il decreto ministeriale è stato pubblicato ufficialmente il 9 marzo, ovvero dopo la chiusura delle iscrizioni. Questo significa che le famiglie e gli studenti hanno scelto un percorso sulla base di un’offerta formativa che verrà modificata già dal prossimo anno scolastico, a partire dalle classi prime.
Il 7 maggio una manifestazione nazionale promossa dalla Rete degli Istituti tecnici ha portato in piazza a Milano — e in decine di altre città — docenti, studenti e sindacati. Tra i partecipanti anche istituti del Varesotto, insieme alle sigle sindacali aderenti e alla Rete degli Studenti Medi.
In parallelo, i consiglieri regionali del M5S Nicola Di Marco e Paola Pizzighini hanno presentato un’interrogazione alla Regione Lombardia per chiedere quale posizione intenda assumere rispetto a una riforma che — si legge nel testo — riguarda istituti che “rappresentano un presidio strategico per il sistema produttivo e manifatturiero nazionale e lombardo”.
La risposta della Regione ha riconosciuto che la materia è di competenza esclusivamente statale, ma ha confermato che sono in corso interlocuzioni tra l’Ufficio scolastico regionale e il Ministero, i cui esiti orienteranno le future valutazioni regionali.
Sul fronte sindacale, Antonio Pollicino, delegato Flc-Cgil Varese, smonta la giustificazione ufficiale della riforma: “Viene presentata come attuazione della missione 4 del Pnrr, che però parla di aumento di competenze, rafforzamento delle Stem e riduzione della dispersione scolastica — spiega — ma nei fatti procede in direzione opposta, con il taglio di oltre il 50% delle ore Stem, l’accorpamento di materie e laboratori e l’ingresso di esperti aziendali anche senza formazione pedagogica”.
L’allarme più immediato riguarda i docenti precari: secondo Pollicino, oltre 30.000 insegnanti inseriti nelle Gps rischiano di vedere drasticamente ridotte le convocazioni già dal prossimo anno scolastico, a causa dei tagli alle cattedre e della rimodulazione degli organici.
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