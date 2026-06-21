La scultura incontra l’architettura con le opere di Ernesto Maria Marcolli a Cairate

Sculture in trasformazione e materia segnata dal tempo si confrontano con gli spazi storici del complesso

Ernesto Maria Marcolli porta la sua ricerca scultorea negli spazi storici del Monastero di Cairate. La mostra personale dell’artista albizzatese, intitolata Attraversamenti e curata da Carla Tocchetti, si sviluppa dal 4 al 19 luglio come un percorso in cui la materia dialoga direttamente con l’architettura antica. Il progetto espositivo si concentra su forme aperte e in trasformazione, capaci di mutare la percezione dei luoghi.

L’inaugurazione è fissata per sabato 4 luglio alle 16. Il momento di apertura prevede una performance curata da Ann V. Turnbull insieme al gruppo di danza sperimentale Moving Images. Questa collaborazione inaugura ufficialmente un’esposizione che mette al centro legni, metalli, superfici ossidate e materiali segnati dalla durata, scelti appositamente per entrare in relazione con la memoria del complesso monastico.

Il concetto alla base del percorso si sviluppa attorno all’idea del passaggio. Come viene spiegato nella presentazione ufficiale della mostra, «il progetto espositivo nasce attorno al tema dell’attraversamento: della materia nel tempo, della memoria nei luoghi, dell’essere umano dentro il continuo mutamento dell’esistenza». Attraverso queste installazioni vulnerabili, l’evento diventa «un’esperienza di ascolto e percezione, dove nulla appare definitivo ma continuamente esposto al cambiamento».

I visitatori possono accedere gratuitamente all’esposizione ogni fine settimana. Il sabato l’orario di apertura va dalle 14:30 alle 18:30, mentre la domenica la mostra è accessibile dalle 10:30 alle 12 e ancora nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30. Per sabato 11 luglio alle 21:30 la Pro Loco Cairate ha organizzato anche un’apertura serale del chiostro.