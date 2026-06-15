La scuola è finita: come trasformare il “debito” in un’opportunità di crescita con il metodo metacognitivo

La fine dell’anno scolastico porta sempre con sé un grande sospiro di sollievo per i ragazzi e per le loro famiglie. Tuttavia, quando i quadri finali riportano la sospensione del giudizio e la presenza di debiti formativi, l’entusiasmo rischia di lasciare il posto all’ansia e alla preoccupazione per i mesi estivi.

Secondo la Dott.ssa Maria Rosaria Infante, psicologa, psicoterapeuta e responsabile del Centro Your Self di Varese, è fondamentale cambiare prospettiva: il debito scolastico non va vissuto come un fallimento o come una punizione, ma come un’occasione preziosa per fermarsi, capire cosa non ha funzionato e ripartire con basi più solide.

Oltre le semplici ripetizioni: l’importanza dell’approccio psicologico

Il supporto offerto dal Centro Your Self si distanzia nettamente dai comuni servizi di doposcuola o dalle ripetizioni tradizionali. “Un ragazzo che accumula insufficienze spesso non affronta solo una lacuna nei contenuti di una materia; frequentemente sperimenta un senso di frustrazione, un calo dell’autostima e una perdita di motivazione che condizionano l’intero rendimento”.

Per questo motivo, la Dott.ssa Infante ha impostato un intervento che parte da una matrice strettamente psicologica. Il team di psicologi del Centro coordina l’intero servizio e interviene attivamente per supportare gli studenti nella gestione dello stress da esame, nel superamento dell’ansia da prestazione e nella ricostruzione della fiducia nelle proprie capacità. Si lavora contemporaneamente su tre livelli fondamentali: i contenuti disciplinari, l’atteggiamento emotivo verso lo studio e il metodo di apprendimento.

Il Centro Your Self si avvale di tutor esperti e professori che si occupano delle varie discipline ed impartiscono lezioni in tutte le materie matematica fisica chimica biologia italiano storia tecnologia, aiutando gli studenti a recuperare le lacune ed a partire col piede giusto l’anno successivo.

Il cuore del servizio: come si costruisce un metodo di studio efficace

Il pilastro metodologico del Centro Your Self è l’approccio metacognitivo, basato sul principio dell’“imparare a imparare”. Gli operatori non si limitano a spiegare i concetti o a far eseguire esercizi meccanici. L’obiettivo principale è rendere lo studente consapevole di come apprende, aiutandolo a riconoscere i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento.

Il percorso sul metodo di studio si articola attraverso step strategici e personalizzati:

Analisi dello stile cognitivo : Ogni mente lavora in modo diverso. I tutor aiutano lo studente a capire se apprende meglio tramite canali visivi, uditivi o verbali, adattando le tecniche di studio alla sua unicità.

: Ogni mente lavora in modo diverso. I tutor aiutano lo studente a capire se apprende meglio tramite canali visivi, uditivi o verbali, adattando le tecniche di studio alla sua unicità. Strategie di elaborazione attiva : Si insegna al ragazzo a non subire passivamente il testo. Attraverso una didattica partecipativa, l’allievo impara a estrapolare i concetti chiave e a trasformarli in schemi logici, sintesi e mappe concettuali personalizzate.

: Si insegna al ragazzo a non subire passivamente il testo. Attraverso una didattica partecipativa, l’allievo impara a estrapolare i concetti chiave e a trasformarli in schemi logici, sintesi e mappe concettuali personalizzate. Organizzazione e gestione del tempo : Molti insuccessi derivano da una cattiva pianificazione. Gli studenti imparano a pianificare il lavoro pomeridiano, a stimare i tempi di preparazione per una verifica e a ottimizzare le energie evitando i sovraccarichi dell’ultimo minuto.

: Molti insuccessi derivano da una cattiva pianificazione. Gli studenti imparano a pianificare il lavoro pomeridiano, a stimare i tempi di preparazione per una verifica e a ottimizzare le energie evitando i sovraccarichi dell’ultimo minuto. Tecniche di esposizione e simulazione: Sapere le cose non basta, bisogna saperle comunicare. Il centro allena i ragazzi ad affrontare interrogazioni e verifiche scritte attraverso simulazioni mirate, migliorando la proprietà di linguaggio e il controllo dell’ansia.

Questo tipo di supporto diventa ancora più specialistico per gli studenti con diagnosi DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e BES. Per loro sono previsti tutor esperti in strategie inclusive e l’utilizzo di strumenti compensativi digitali avanzati, come i Software Anastasis, finalizzati alla massima autonomia e al benessere scolastico.

I percorsi estivi 2026: operativi in presenza e online

Per tutta l’estate, il Centro Your Self attiva percorsi mirati al recupero delle lacune e al superamento dei debiti formativi in tutte le materie (scientifiche, letterarie, tecniche e linguistiche) e per tutti gli indirizzi di studio. I servizi sono flessibili e accessibili ovunque: possono essere frequentati in presenza presso la sede nel centro di Varese oppure online in tutta Italia, garantendo la medesima efficacia e continuità didattica.

L’obiettivo finale va ben oltre il semplice superamento della verifica di settembre: si punta a far acquisire allo studente stabilità nei contenuti, capacità di gestire i tempi di preparazione e la giusta sicurezza per affrontare il prossimo anno scolastico con slancio ed energia positiva.

La promozione speciale per l’estate

Per supportare al meglio le famiglie e dare una spinta concreta all’efficacia dello studio, quest’anno il Centro include in ogni percorso estivo un pacchetto speciale sul metodo di studio. Questo modulo aggiuntivo comprende 4 incontri individuali (da 1 ora ciascuno) interamente dedicati alle strategie di apprendimento e alle tecniche avanzate per la creazione di un piano di studio autonomo e organizzato.

Investire nell’estate non significa rinunciare alle vacanze, ma pianificare il recupero in modo intelligente e assistito per ricominciare a settembre senza più paura dei libri.

L’estate può essere il momento adatto per partire a settembre con nuovo slancio ed energia e come studenti maggiormente attivi e maturi! L’apprendimento è il prodotto di una grande consapevolezza e di una crescita dello studente lungo il suo percorso.

Per ricevere maggiori informazioni o strutturare un percorso su misura, è possibile contattare la segreteria del Centro Your Self a numero 03321760720

Centro Your Self

Via Vittorio Veneto 3, Varese (primo piano)

Tel. 03321760720

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