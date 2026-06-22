La storia della “Carta Varese” in mostra a Villa Della Porta Bozzolo

Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno si arricchisce di una nuova e preziosa collezione che celebra una delle eccellenze storiche e artigianali del territorio varesino. La dimora del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) ospita infatti una nuova esposizione permanente dedicata alla “Carta Varese”. Il percorso espositivo è stato allestito nella sala polivalente del bene grazie a una serie di importanti donazioni che mettono a disposizione del pubblico oltre cento fogli storici, matrici originali e volumi di consultazione per riscoprire una tradizione manifatturiera famosa in tutto il mondo.

La collezione donata alla villa

Il cuore della mostra è composto da 105 fogli di carta antica di Varese, provenienti dalla collezione del noto antiquario locale Giampaolo Pensa. Questo nucleo storico è stato donato alla dimora da Carlo e Alberto Lavit. Accanto a queste opere si trova un’ampia selezione di carte moderne di produzione toscana, donate invece da Paolo Baj per onorare il ricordo di Silvana Comotti. Per arricchire l’esperienza dei visitatori e rendere più comprensibile il percorso, l’allestimento propone anche alcune matrici originali utilizzate per imprimere i motivi decorativi e diversi materiali di approfondimento che spiegano la storia e le tecniche di questa produzione.

Le origini storiche tra Bassano e Varese

Nonostante il nome con cui è universalmente conosciuta, la Carta Varese affonda le sue radici storiche a Bassano del Grappa. Fu qui che nel XVIII secolo la stamperia Remondini, un punto di riferimento assoluto per l’editoria dell’epoca, diede vita a una ricca produzione di carte decorate con motivi floreali, geometrici e ornamentali. Successivamente, con il declino della ditta veneta, le preziose matrici si trasferirono nel Varesotto. La produzione fu riavviata ufficialmente nel 1902 grazie all’iniziativa di quattro donne della famiglia Ponti. Queste ultime si affidarono all’antiquario varesino Giuseppe Rizzi per rilanciare sul mercato i fogli decorati, sancendo la nascita del marchio “Carte Varese” e l’avvio di una stagione d’oro per l’artigianato locale.

L’evoluzione nel Novecento e gli usi creativi

La diffusione di questa manifattura è stata vastissima fino alla metà del Novecento. In seguito all’esaurimento dell’attività nel territorio varesino, la produzione ha lasciato spazio a diverse varianti e imitazioni. Tra queste spicca la carta “tipo Varese” prodotta in Toscana per il mercato industriale, spesso caratterizzata dai motivi a giglio fiorentino ma priva di legami diretti con i disegni originali. La tradizione originaria è stata invece recuperata nel 1957 a Bassano del Grappa dalle Grafiche Tassotti. Ancora oggi questi fogli sono molto ricercati da collezionisti e artigiani, che li utilizzano nella legatoria, nella decorazione d’interni, per il rivestimento di mobili e per svariate creazioni artistiche.

Il nuovo spazio espositivo del FAI

La sede scelta per la mostra ha una storia particolare legata alla vita della dimora di Casalzuigno. La sala polivalente di Villa Della Porta Bozzolo era infatti originariamente destinata allo stoccaggio dei prodotti agricoli della proprietà. In tempi più recenti il FAI ha rifunzionalizzato l’ambiente per ospitare le attività didattiche e i laboratori. Da oggi questo spazio si trasforma anche in un luogo di scoperta culturale, dove i visitatori possono osservare da vicino la ricchezza dei motivi decorativi e comprendere l’evoluzione e le reinterpretazioni che collegano la produzione storica a quella contemporanea.

Giorni e orari di visita

Da mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17). Giorni e orari di apertura seguiranno il calendario della villa, salvo diverse disposizioni in funzione di eventi o attività concomitanti.

La visita all’esposizione è inclusa nel biglietto d’ingresso

Per informazioni: Villa Della Porta Bozzolo, viale Camillo Bozzolo 5 – Casalzuigno (VA): tel. 0332/624136; faibozzolo@fondoambiente.it; www.villabozzolo.it.

Per informazioni servizio bar/ristorante: tel. 0332 624136; faibozzolo@fondoambiente.it

