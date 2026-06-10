La Torre Civica riapre alle visite: firmato l’accordo tra il Comune di Varese e il FAI
Via libera della Giunta alla delibera che affida la valorizzazione dello storico monumento di Piazza Montegrappa ai volontari del Fondo Ambiente Italiano. Il piano prevede percorsi guidati ed eventi culturali
La Torre Civica di Piazza Montegrappa si prepara a svelare stabilmente i suoi segreti a cittadini e turisti. La Giunta comunale di Varese ha infatti approvato, con una delibera immediatamente eseguibile, lo schema di accordo con la Delegazione FAI cittadina per l’apertura al pubblico, la gestione delle visite guidate e la valorizzazione dello storico monumento.
L’intesa, che formalizza una collaborazione strategica tra l’Amministrazione e il Fondo Ambiente Italiano, punta a inserire la struttura nei flussi turistici locali dopo i recenti interventi di manutenzione che ne hanno garantito la piena sicurezza e fruibilità.
Visite guidate ed eventi: cosa prevede l’accordo
Il FAI curerà la progettazione e la gestione di percorsi di visita sia interni che esterni, oltre all’organizzazione di eventi culturali dedicati.
Il servizio di accoglienza e accompagnamento sarà garantito dai volontari della Fondazione, secondo un calendario di date che verrà concordato nel corso dell’anno. A fronte di questo impegno, Palazzo Estense riconosce al FAI l’esclusiva nella valorizzazione culturale del bene per tutta la durata dell’intesa nelle giornate destinate alle visite. All’interno della Torre, i volontari potranno esporre materiale informativo e raccogliere contributi liberi o iscrizioni per sostenere le attività istituzionali della Fondazione. Il Comune manterrà comunque la facoltà di riservarsi l’utilizzo della struttura per scopi commerciali o tramite terzi per un massimo di due giornate all’anno.
Sicurezza, droni e durata
I compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento resteranno in capo al Comune di Varese, che si farà carico anche delle coperture assicurate legate a criticità strutturali.
Il FAI risponderà invece dei danni a cose o persone direttamente riconducibili ai comportamenti dei propri operatori o visitatori durante le attività. Tra le curiosità previste dall’accordo, figura anche la possibilità per l’associazione di effettuare riprese video e fotografiche del bene tramite l’utilizzo di droni, utili alla promozione e alla divulgazione delle iniziative sui canali social e sugli organi di stampa. La convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2027, con un meccanismo di rinnovo tacito per un ulteriore anno, fatto salvo il diritto di recesso in qualsiasi momento per entrambe le parti.
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