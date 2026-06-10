La visita pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini in Valceresio: “Siate fieri della vostra Chiesa”

Un cammino di fede che supera i confini dei singoli campanili per riscoprirsi comunità unita. Dal 29 maggio la Valceresio ha accolto l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, per l’avvio della sua Visita Pastorale nel territorio. Si tratta di giornate dense di incontri, preghiera e riflessione feriale, coordinate dal decano don Claudio Lunardi insieme ai parroci locali, pensate per tracciare una mappa spirituale e comunitaria per il futuro di questa zona della Diocesi ambrosiana.

Il dialogo con i giovani e i momenti comunitari

Il viaggio dell’Arcivescovo è iniziato la sera del 29 maggio a Besano, dove un centinaio di giovani lo ha accolto con entusiasmo. Un momento di ascolto autentico che è proseguito nei giorni successivi con tutte le realtà vive del Decanato, tra cui le commissioni di catechiste, i gruppi liturgici, la Caritas, la San Vincenzo e il gruppo missionario.

I momenti comunitari di preghiera hanno manifestato visibilmente questa ritrovata unità. Sabato sera la processione del Corpus Domini ha visto sfilare circa un migliaio di fedeli lungo le strade del territorio, mentre domenica 31 maggio il popolo di Dio è salito in pellegrinaggio al Santuario della Madonna dell’Useria recitando il Santo Rosario.

L’alfabeto dello Spirito e l’invito alla comunione

Nelle sue prime celebrazioni e omelie, l’Arcivescovo ha offerto alle comunità alcune parole chiave: appartenenza alla Chiesa oltre i confini della singola parrocchia, ascolto nel silenzio del deserto, passione nell’azione pastorale e disponibilità nella fragilità, ricordando che Dio non cerca l’efficienza aziendale.

«Siate consapevoli e fieri della vostra appartenenza alla Chiesa; prendete tempo per il deserto, lasciatevi accendere dal fuoco dello Spirito e offrite la vostra disponibilità, anche nella fragilità» – l’esortazione di Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano – che ha invitato a trasformare la stanchezza in gioia comunitaria, coltivando la fiducia e la benevolenza.

L’appello ai sindaci e l’alleanza per il territorio

Un passaggio cruciale di questi primi giorni è stato l’incontro con i sindaci della Valceresio. Davanti ai primi cittadini, l’Arcivescovo ha posto al centro la parola “fiducia”, intesa come l’atteggiamento fondamentale che il mondo adulto deve assumere per affrontare il disagio giovanile e le complesse fragilità di una terra di confine.

Delpini ha rivolto un invito a essere «adulti contenti di essere adulti», capaci di trasmettere speranza e di costruire alleanze concrete e stabili tra il Comune, la scuola, le forze dell’ordine e la Chiesa per sostenere la “casa comune”.

Il grazie alle catechiste definite un “miracolo evidente”

Particolarmente toccante è stato l’incontro con le catechiste della Valceresio, per le quali l’Arcivescovo ha usato parole di profonda gratitudine e ammirazione.

Il termine “miracolo” riassume il grazie della Chiesa per la resistenza, la pazienza e la fedeltà di tante donne e uomini che, nonostante i ritmi frenetici delle famiglie moderne, continuano a trasmettere il Vangelo. Non si tratta di opere straordinarie, ma della testimonianza quotidiana che trasforma la catechesi in un incontro vivo. La Visita Pastorale in Valceresio è solo all’inizio, ma i primi passi hanno già tracciato la strada per una Chiesa aperta e unita.