La Vista dell’Udito: colori, musica e natura per il Festival Il Lago Cromatico a Ranco

Danilo Faravelli, noto divulgatore e musicologo, accompagnerà il pubblico in un bellissimo percorso con ascolti guidati per conoscere la relazione tra colori e musica

La Vista dell’Udito, questo è l’interessante titolo della conferenza che si terrà venerdì 12 Giugno alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Ranco per il Festival Il Lago Cromatico.

Danilo Faravelli, noto divulgatore e musicologo, accompagnerà il pubblico in un bellissimo percorso con ascolti guidati per conoscere la relazione tra COLORI e MUSICA ed il loro legame con la rappresentazione artistica della NATURA.

La rappresentazione della NATURA attraverso i colori dell’orchestra, l’effetto “colore sbiadito” della musica medievale, le monocromie a contrasti nella musica barocca, l ‘effetto “bianco-oro” dello stile rococò; le sfumature e chiaroscuri nelle anticipazioni di Romanticismo nello stile classico, gli effetti in “bianco e nero” nella musica del novecento saranno alcune delle sfumature toccate durante l’evento.

Evento fortemente voluto dal Festival Il Lago Cromatico che svolge la sua XII edizione proprio sul tema dei COLORI, prendendo ispirazione dalle suggestioni che il Lago Maggiore e il suo paesaggio regala ogni giorno.

Un evento da non perdere e che sarà la guida di tutta la manifestazione musicale che si svolgerà fino ad Agosto.

L’evento è ad ingresso libero, ma si suggerisce la prenotazione al link https://la_vista_dell_udito_FLC.eventbrite.it.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.illagocromatico.com