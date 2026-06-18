“L’Abito Bianco Da Sposa”, la Resistenza raccontata attraverso la forza di una donna
Giovedì 25 giugno alle 18.30 a Materia la presentazione del romanzo di Elio Rimoldi. Una vicenda ambientata negli anni della guerra che restituisce il valore delle persone comuni e il ruolo delle donne nella lotta di Liberazione
Un viaggio nella memoria attraverso una storia di coraggio, dignità e resistenza. È questo il cuore de “L’Abito Bianco Da Sposa”, il romanzo di Elio Rimoldi che sarà protagonista dell’incontro in programma giovedì 25 giugno alle ore 18.30 a Materia di Castronno.
Ambientato negli anni della Seconda guerra mondiale e della Resistenza, il libro racconta la storia di Anna, una donna forte e determinata che si trova ad affrontare paura, violenza e ingiustizie senza mai rinunciare alla propria umanità. Attraverso il suo percorso personale, il romanzo offre uno sguardo intenso e autentico su una delle pagine più difficili della storia italiana, mettendo al centro il contributo spesso poco raccontato delle donne nella lotta per la libertà.
L’opera restituisce valore alle persone comuni che, con gesti quotidiani e scelte coraggiose, hanno contribuito a costruire la Resistenza. Una narrazione che intreccia vicende individuali e memoria collettiva, invitando il lettore a riflettere sui temi della solidarietà, della giustizia e dell’impegno civile.
Autore del volume è Elio Rimoldi, nato a Varese nel 1953. Dopo aver lavorato per oltre trent’anni in fabbrica, ha affiancato all’attività professionale un intenso impegno politico e sociale. È stato assessore e vicesindaco a Castiglione Olona e per vent’anni segretario del Comitato provinciale UNICEF di Varese. Ha inoltre collaborato come formatore alla Scuola Edile di Varese occupandosi di sicurezza sul lavoro e ha contribuito alla fondazione della cooperativa Aequos. Da anni si dedica alla scrittura, con particolare attenzione ai temi sociali e alla ricerca della felicità, affiancando a questa attività anche la passione per la pittura.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA PRESENTAZIONE
Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
MarcoGamberoni su Comerio perde un'icona: la piscina della ex Whirlpool non riaprirà per l'estate 2026
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.