“L’Abito Bianco Da Sposa”, la Resistenza raccontata attraverso la forza di una donna

Un viaggio nella memoria attraverso una storia di coraggio, dignità e resistenza. È questo il cuore de “L’Abito Bianco Da Sposa”, il romanzo di Elio Rimoldi che sarà protagonista dell’incontro in programma giovedì 25 giugno alle ore 18.30 a Materia di Castronno.

Ambientato negli anni della Seconda guerra mondiale e della Resistenza, il libro racconta la storia di Anna, una donna forte e determinata che si trova ad affrontare paura, violenza e ingiustizie senza mai rinunciare alla propria umanità. Attraverso il suo percorso personale, il romanzo offre uno sguardo intenso e autentico su una delle pagine più difficili della storia italiana, mettendo al centro il contributo spesso poco raccontato delle donne nella lotta per la libertà.

L’opera restituisce valore alle persone comuni che, con gesti quotidiani e scelte coraggiose, hanno contribuito a costruire la Resistenza. Una narrazione che intreccia vicende individuali e memoria collettiva, invitando il lettore a riflettere sui temi della solidarietà, della giustizia e dell’impegno civile.

Autore del volume è Elio Rimoldi, nato a Varese nel 1953. Dopo aver lavorato per oltre trent’anni in fabbrica, ha affiancato all’attività professionale un intenso impegno politico e sociale. È stato assessore e vicesindaco a Castiglione Olona e per vent’anni segretario del Comitato provinciale UNICEF di Varese. Ha inoltre collaborato come formatore alla Scuola Edile di Varese occupandosi di sicurezza sul lavoro e ha contribuito alla fondazione della cooperativa Aequos. Da anni si dedica alla scrittura, con particolare attenzione ai temi sociali e alla ricerca della felicità, affiancando a questa attività anche la passione per la pittura.

Materia spazio libero si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.