Laboratori e telescopi per famiglie con l’“Astro Family Day” al Campo dei Fiori
L'Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori propone il programma “Astro Family Day” con attività didattiche differenziate per adulti e bambini dai 5 ai 10 anni tra visite alle cupole e laboratori
Un evento completamente dedicato all’astronomia, al gioco e alla scoperta, pensato per coinvolgere i bambini e le loro famiglie in una delle cornici più suggestive del territorio. È l’Astro Family Day, la proposta che l’Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori rivolge al pubblico nei suoi giorni di apertura. Un’iniziativa nata per offrire un’esperienza immersiva nel mondo delle scienze dello spazio, strutturata attraverso percorsi paralleli e differenziati che permettono a grandi e piccoli di avvicinarsi ai segreti del cosmo in modo semplice, puntuale e divertente.
Un percorso tra scienza e gioco per i più piccoli
Per i bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni è stato studiato un vero e proprio viaggio di esplorazione guidato dagli esperti della struttura. I piccoli visitatori possono scoprire i segreti del cielo attraverso una presentazione multimediale ricca di immagini spettacolari degli oggetti astronomici. Il percorso prevede anche la visita guidata alle cupole dell’Osservatorio e alla stazione meteorologica e sismica, un’occasione unica per capire da vicino come gli scienziati monitorano i movimenti della Terra e le variazioni del cielo.
Il laboratorio creativo per creare una nebulosa
A rendere ancora più stimolante l’esperienza dei più piccoli c’è un laboratorio creativo dedicato alla manualità e alla fantasia. Durante l’attività, i partecipanti possono infatti realizzare una nebulosa colorata utilizzando materiali semplici come carta, cartoncino e carta velina. In questo modo, i bambini hanno la possibilità di portare a casa il ricordo concreto della giornata, associando il gioco ai concetti scientifici appresi durante la spiegazione degli esperti.
La visita guidata dedicata ai genitori
Parallelamente alle attività dei figli, i genitori possono seguire un percorso approfondito a loro dedicato. Per gli adulti, fino a un massimo di due persone per gruppo, è prevista una visita guidata agli strumenti e alle strutture dell’Osservatorio. È un’opportunità per conoscere da vicino le complesse attività di ricerca scientifica che la struttura di Campo dei Fiori porta avanti quotidianamente, scoprendo le tecnologie utilizzate dagli astronomi e dialogando direttamente con gli operatori.
Tutti al telescopio per l’osservazione del Sole
Al termine dei rispettivi percorsi, i due gruppi si riuniscono nel laboratorio di eliofisica per il momento più atteso della giornata: l’osservazione del Sole. L’attività si svolge in totale sicurezza grazie all’utilizzo di filtri speciali applicati ai telescopi. Grandi e piccoli possono così ammirare da vicino la nostra stella, osservando le strutture e i fenomeni che ne agitano costantemente la superficie.
L’appuntamento ha una durata complessiva di circa due ore. Il costo dell’attività è di 10 euro per il laboratorio dei bambini e di 5 euro per la visita guidata degli adulti.
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