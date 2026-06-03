L’agenda rossa di Paolo Borsellino raccontata dai ragazzi della 3H della Vidoletti di Varese
Genitori, insegnanti e amici hanno assistito alla rapprensentazione nata da una revisione dell'omonimo spettacolo di Cocò Gulotta a termine di un percorso triennale sulla legalità
Una speciale apertura serale della scuola media Vidoletti di Masnago ha permesso a genitori, amici e insegnanti di assistere, lo scorso venerdì 29 maggio, allo spettacolo L’agenda rossa di Paolo Borsellino, portato inn scena dai ragazzi della classe 3H della seconndaria di primo grado dell’IC Varese 3.
L’evento ha chiuso un percorso educativo triennale sulla legalità in cui gli studenti hanno saputo intrecciare ricerca, memoria storica e impeno civile.
La rappresentazione nasce da un testo originale dell’attore e regista siciliano Cocò Gulotta, che nel 2019 portò il suo spettacolo proprio tra le mura della scuola.
Il canovaccio è stato successivamente rielaborato in un percorso creativo che ha coinvolto i ragazzi e le insegnanti referenti di progetto – Filomena Cannito e Margherita Molitierno – per includere un numero maggiore di personaggi. Così ogni studente ha avuto un ruolo attivo nello spettacolo, come interprete o nella realizzazione delle scenografie, delle musiche e della brochure.
La trama si snoda attorno alla figura di Luciano, un giornalista che, camminando per le vie di Palermo, ritrova su una bancarella un vecchio libretto rosso
Questo ritrovamento dà il via a un viaggio immaginario in cui rivivono dialoghi, valori e integrità morale di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, figure che parlano da dietro un velo sul palco, a simboleggiare la loro presenza costante nella memoria dei cittadini, nonostante siano stati assassinati.
«Questa rappresentazione non è soltanto teatro: è memoria, impegno civile, desiderio di comprendere e raccontare una pagina importante della nostra storia», ha detto la preside, Paola Sommaruga, presentando lo spettacolo.
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