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Lago di Como, incidente mortale ad Argegno. Un ferito grave trasportato a Varese

Schianto tra due auto sulla statale Regina intorno a mezzanotte: una è finita in acqua. Recuperato il corpo di un uomo che era a bordo, una donna è riuscita a salvarsi

Incidente mortale sul Lago di Como: un\'auto finita in acqua

Tremendo incidente nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno sulla statale Regina che costeggia la sponda occidentale del Lago di Como, tra le località di Argegno e Brienno. Una persona e morta, altre tre sono rimaste ferite in modo grave.

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Incidente mortale sul Lago di Como: un’auto finita in acqua 4 di 7
Incidente mortale sul Lago di Como: un\'auto finita in acqua
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Incidente mortale sul Lago di Como: un\'auto finita in acqua
Incidente mortale sul Lago di Como: un\'auto finita in acqua

Il tutto è accaduto intorno alla mezzanotte: secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa un’automobile è finita nel lago dopo essere uscita di strada in seguito a un violento scontro con un’altra autovettura. Non sono per il momento state rese note le generalità della vittima, un uomo che si trovava a bordo del veicolo inabissato per alcune decine di metri nelle acque del Lario. Il corpo senza vita è stato recuperato dagli uomini del Nucleo Regionale Sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Tre, come detto, i feriti: due uomini di 29 e 30 anni e una donna di 35. Quest’ultima si trovava a bordo dell’auto finita in acqua e sarebbe riuscita a uscire in modo autonomo dall’abitacolo prima di essere recuperata dai Vigili del Fuoco. Il ferito più grave è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese dove è ricoverato. Altre due persone (la donna finita in acqua e il secondo occupante dell’altra vettura) sono invece in cura tra l’ospedale Sant’Anna di Como e l’ospedale di Gravedona.

Sul posto è stato segnalato un grande dispiego di soccorritori, tra il personale del 118, i Vigili del fuoco (compresa un’autogru proveniente da Varese), la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), la Guardia Costiera e le forze dell’ordine.

ARTICOLO AGGIORNATO alle ore 8.30

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Pubblicato il 16 Giugno 2026
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