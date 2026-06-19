Lakes Noir 2026 a Luino: Premio alla Carriera a Francesco Pellicini
Il festival internazionale annuncia il prestigioso riconoscimento per l'attore e cantautore che aprirà ufficialmente la kermesse sul Lago Maggiore il prossimo 24 settembre
Il Lakes Noir International Film Festival scalda i motori per l’edizione 2026 e annuncia il Premio alla Carriera, che quest’anno sarà conferito a Francesco Pellicini. L’attore, scrittore e cantautore ritirerà il prestigioso riconoscimento il prossimo 24 settembre durante la serata del Gran Galà di Apertura, un appuntamento che sancisce una volta di più il legame profondo tra la narrazione d’autore e lo scenario del Lago Maggiore.
Un premio a un artista poliedrico
La scelta della direzione artistica del festival premia un percorso artistico variegato e profondo. Pellicini è da anni un’anima culturale fondamentale per questo territorio, capace di muoversi con disinvoltura tra teatro, musica e letteratura, raccontando le mille sfumature dell’animo umano.
«Siamo onorati che Francesco Pellicini abbia accettato il nostro invito – le parole di Dante Brancatisano, direttore del festival –. La sua straordinaria carriera incarna perfettamente lo spirito di ricerca culturale e di passione che il nostro festival vuole trasmettere al pubblico. Il Gran Galà del 24 settembre sarà un appuntamento straordinario».
Il programma e la conferenza stampa
Con questa assegnazione, la manifestazione incentrata sulle atmosfere noir e cinematografiche si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione autunnale. Per scoprire tutti i dettagli del cartellone non bisognerà comunque aspettare settembre.
La direzione ha infatti ufficializzato anche la data della conferenza stampa di presentazione della kermesse, fissata per lunedì 6 luglio alle ore 11.00. L’incontro con i media e i cittadini si terrà all’interno del Comune di Luino.
Il festival dal 24 al 27 settembre
In quell’occasione il direttore del Lakes Noir, insieme al sindaco e all’assessore alla cultura, svelerà il programma completo dei quattro giorni della rassegna cinematografica, che animerà la cittadina sul Verbano dal 24 al 27 settembre.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Prezzi più bassi per tifare i Mastini: via alla campagna abbonamenti giallonera
Domotronix su Incidente sulla Statale 233, traffico in tilt: pesanti code in Valganna
Felice su Laurea honoris causa per Gerry Scotti a Varese: ai giovani, «Arrivate fino in fondo, o almeno provateci»
Felice su Elon Musk entra dal tetto
massimiliano_buzzi su Elon Musk entra dal tetto
pzellner su Elon Musk entra dal tetto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.