Lakes Noir 2026 a Luino: Premio alla Carriera a Francesco Pellicini

Il Lakes Noir International Film Festival scalda i motori per l’edizione 2026 e annuncia il Premio alla Carriera, che quest’anno sarà conferito a Francesco Pellicini. L’attore, scrittore e cantautore ritirerà il prestigioso riconoscimento il prossimo 24 settembre durante la serata del Gran Galà di Apertura, un appuntamento che sancisce una volta di più il legame profondo tra la narrazione d’autore e lo scenario del Lago Maggiore.

Un premio a un artista poliedrico

La scelta della direzione artistica del festival premia un percorso artistico variegato e profondo. Pellicini è da anni un’anima culturale fondamentale per questo territorio, capace di muoversi con disinvoltura tra teatro, musica e letteratura, raccontando le mille sfumature dell’animo umano.

«Siamo onorati che Francesco Pellicini abbia accettato il nostro invito – le parole di Dante Brancatisano, direttore del festival –. La sua straordinaria carriera incarna perfettamente lo spirito di ricerca culturale e di passione che il nostro festival vuole trasmettere al pubblico. Il Gran Galà del 24 settembre sarà un appuntamento straordinario».

Il programma e la conferenza stampa

Con questa assegnazione, la manifestazione incentrata sulle atmosfere noir e cinematografiche si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione autunnale. Per scoprire tutti i dettagli del cartellone non bisognerà comunque aspettare settembre.

La direzione ha infatti ufficializzato anche la data della conferenza stampa di presentazione della kermesse, fissata per lunedì 6 luglio alle ore 11.00. L’incontro con i media e i cittadini si terrà all’interno del Comune di Luino.

Il festival dal 24 al 27 settembre

In quell’occasione il direttore del Lakes Noir, insieme al sindaco e all’assessore alla cultura, svelerà il programma completo dei quattro giorni della rassegna cinematografica, che animerà la cittadina sul Verbano dal 24 al 27 settembre.