L’amministrazione sui centri sportivi: “Rispettato le regole. Il calcio a Malnate continua”

Torna ancora sull’argomento centri sportivi il Comune di Malnate. «Leggiamo con stupore – si legge nel comunicato – le dichiarazioni di Malnate Ideale e di altri esponenti delle minoranze consiliari che continuano ad alimentare una polemica tanto accesa quanto distante dalla realtà dei fatti. Colpisce innanzitutto che, dopo il nostro precedente comunicato, nel quale abbiamo illustrato in modo dettagliato e trasparente l’intera vicenda (leggi qui) vi sia ancora chi dimostra di non aver compreso – o di non voler comprendere – quale sia il quadro normativo che regola l’assegnazione degli impianti sportivi comunali. Parliamo di strutture oggetto di un investimento pubblico superiore a un milione di euro, finanziato attraverso risorse del PNRR. Un intervento di questa portata comporta precisi obblighi amministrativi e impone procedure pubbliche di assegnazione, trasparenti e aperte a tutti. Non è una scelta politica dell’Amministrazione: è la legge».

«Per questo motivo – prosegue la nota – risultano francamente incomprensibili alcune affermazioni contenute nei comunicati delle opposizioni. Quando si sostiene che il Comune avrebbe dovuto fare di tutto per garantire la permanenza di una specifica società nella gestione degli impianti, si sta implicitamente chiedendo all’Amministrazione di derogare ai principi di imparzialità e parità di trattamento che ogni ente pubblico è tenuto a rispettare. Noi non la pensiamo così. Amministrare significa applicare le regole, non aggirarle. Significa garantire a tutti le stesse opportunità, non costruire corsie preferenziali per qualcuno. Significa operare nella trasparenza, anche quando le decisioni non piacciono».

«La società Malnatese Calcio – scrive ancora l’amministrazione – ha avuto le stesse identiche possibilità di partecipazione riconosciute a tutti gli altri soggetti. Ha partecipato al primo bando, nel quale la documentazione presentata risultava incompleta, così come accaduto ad altri partecipanti. Oggi è aperta una nuova procedura, pubblicata sulla piattaforma Sintel, per una gestione temporanea annuale basata esclusivamente sul progetto sportivo. Anche in questo caso nessuno è stato escluso e nessuno è stato discriminato. In autunno verrà poi pubblicato il bando pluriennale per l’affidamento complessivo degli impianti, predisposto con la Centrale Unica di Committenza, che garantirà una prospettiva stabile e di lungo periodo per il calcio malnatese e per la valorizzazione degli importanti investimenti effettuati».

«Ciò che preoccupa davvero – prosegue – è il clima che alcune forze politiche stanno contribuendo a creare. Continuare a raccontare che l’Amministrazione sarebbe responsabile delle difficoltà di una singola società significa alimentare tensioni inutili e fornire ai cittadini una rappresentazione parziale della realtà. La verità è che il calcio a Malnate non è a rischio. A rischio, semmai, è un certo modo di interpretare la gestione degli impianti pubblici come se fossero patrimonio esclusivo di qualcuno. Gli impianti comunali appartengono a tutta la comunità e devono essere gestiti nel rispetto delle regole, nell’interesse generale e non di singoli soggetti. Va inoltre ricordato che la situazione della società Malnatese non può essere ridotta a una semplice contrapposizione tra Comune e associazione sportiva. Esistono elementi oggettivi che raccontano una realtà più complessa, compresi aspetti amministrativi e fiscali che non possono essere ignorati quando si affronta il tema con serietà».

«Così come non può essere ignorato un dato evidente – conclude -: negli ultimi anni il calcio giovanile a Malnate ha vissuto un calo costante di iscritti. Molte famiglie e numerosi atleti malnatesi, dai piccoli ai più grandi, hanno scelto di trasferirsi verso le società calcistiche limitrofe. Un fenomeno che non può essere ignorato e che apre una necessaria riflessione sul futuro del comparto calcistico locale. Il nostro obiettivo non è difendere posizioni acquisite o conservare equilibri del passato. Il nostro obiettivo è costruire le condizioni affinché il calcio a Malnate possa crescere, rafforzarsi e tornare attrattivo per i giovani e per le famiglie. Siamo convinti che tra un anno i cittadini potranno valutare concretamente i risultati del percorso intrapreso: impianti riqualificati, procedure trasparenti, investimenti valorizzati e una realtà sportiva solida in grado di garantire continuità e sviluppo. Le polemiche passeranno. Le regole, la correttezza amministrativa e l’interesse pubblico restano. Ed è su questi principi che continueremo a lavorare».