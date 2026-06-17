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L’antica arte terapeutica delle sanguisughe nella medicina moderna. Se ne parla a Radio Missione

Venerdì 19 giugno alle 11.10 saranno intervistate Annalisa Grimaldi, professore associato di Zoologia all'Università degli Studi dell'Insubria, e Maurizia Bonetti, osteopata e direttore della Scuola di Osteopatia di Busto Arsizio

Annalisa Grimaldi

A Radio Missione Francescana – Medicina nella puntata di venerdì 19 giugno (alle 11.10) un tema curioso e interessante. Il titolo della puntata sarà infatti “Hirudoterapia: l’antica arte terapeutica delle sanguisughe nella medicina moderna”.

Ne parleranno la professoressa Annalisa Grimaldi, professore associato di Zoologia all’Università degli Studi dell’Insubria – Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della vita, e Maurizia Bonetti, osteopata D.O, osteopata pediatrico, massoterapista ed idroterapista, direttore della Scuola di Osteopatia di Busto Arsizio.

La trasmissione verrà trasmessa in replica domenica 21 giugno alle 16.

Le frequenza di Radio Missione Francescana sono:
– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
– 88,5 in Valceresio.
– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
– 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.

http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf

Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266

 

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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