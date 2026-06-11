L’appello a Roma: “Liberate gli attivisti del Global Sumud Convoy detenuti in Libia”

«Quando ci sono cittadini italiani trattenuti all’estero, il Governo deve agire con fermezza, continuità e chiarezza». È l’appello arrivato dalla conferenza stampa “Siamo tutte Convoy”, promossa alla Camera dei deputati per chiedere il rilascio degli attivisti del Global Sumud Convoy trattenuti in Libia, tra cui gli italiani Domenico Centrone e Leonarda “Dina” Alberizia.

In prima fila il deputato varesino M5S Antonio Ferrara, che ha riunito rappresentanti istituzionali, attivisti, associazioni e familiari per chiedere il rilascio degli italiani del Global Sumud Convoy.

«Parliamo di cittadini italiani e di attivisti impegnati in una missione umanitaria civile. Persone disarmate, partite con l’obiettivo di portare aiuti e attenzione verso la popolazione di Gaza. Per questo chiediamo che l’Italia faccia fino in fondo la propria parte per garantire tutela, assistenza consolare e rilascio immediato», dichiara Ferrara.

Nel corso della conferenza stampa è stata richiamata l’urgenza di assicurare piena trasparenza sulle condizioni di detenzione, sui contatti con le famiglie e sull’assistenza legale e sanitaria agli attivisti fermati. «Non basta dire che si sta seguendo la situazione. Quando ci sono cittadini italiani trattenuti all’estero, il Governo deve agire con fermezza, continuità e chiarezza. Servono iniziative diplomatiche concrete, non frasi di circostanza», prosegue il deputato M5S.

«Da Varese alla Camera continueremo a tenere alta l’attenzione su questa vicenda. La tutela dei nostri connazionali e il rispetto dei diritti fondamentali non possono dipendere dalla convenienza politica del momento. Chi porta aiuti non può essere lasciato solo».